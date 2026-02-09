求教授答應「遲交作業」爆紅！加拿大滑冰女將曝原因：我在參加奧運

加拿大女子花滑選手因為要參加奧運，向教授徵求是否能遲交作業。圖／翻攝自Madeline Schizas IG

當學生不僅要顧客，課外活動也要發揮得淋漓盡致。一名加拿大花式滑冰選手席薩斯（Madeline Schizas）就讀於麥克馬斯特大學（McMaster University），由於要參加冬季奧運，她不得不擱下課業前往比賽，近日她寄一封電子郵件給社會學的教授，請求可以延後提交作業。對此，教授則同意表示，「建議你現在專注於比賽，賽後再直接提交給我」。

綜合外媒報導，一名加拿大花式滑冰選手席薩斯（Madeline Schizas）日前在IG中發布一則限時動態，內容是她發給社會學教授的電子郵件，她在信中請求延長作業的期限，原因是她正在參加今年的冬季奧運，她表示，「我昨天參加了奧運會，以為作業是週日交，而不是週五」，為了證明參賽資格，席薩斯還附上加拿大奧委會的新聞連結。

廣告 廣告

教授對席薩斯表示，「全國人民都在為你加油」。圖／翻攝自Madeline Schizas IG

對此，教授則回信說，「席薩斯這真的是個特別的時刻，在這種狀況下，遲交完全沒問題」，教授也建議她現在專注比賽，並在賽後交作業就行。教授還在信中打趣說，「你一定可以的，祝你好運！全國人民都在為你和你的隊友加油。PS：我十歲的時候在冰球比賽中進過球，那對我來說就已經很有挑戰性了」。然而，這件趣事也讓席薩斯在網路上爆紅，讓她的IG漲了不少粉絲數。

事實上，席薩斯今年22歲，來自安大略省奧克維爾，今年是她第二次參加奧運，2022年時她在女子單滑項目中排名第18名，今年她在單人女子花滑表演時，於開場的三周跳中摔倒，得分為125.00分，加拿大也因此失去爭奪獎牌的資格。但在團賽時她獲得第6名，為加拿大拿下3分，目前加拿大隊在團體花滑比賽中暫居第5名。



回到原文

更多鏡報報導

逾9成日女不敢單穿瑜珈褲！過來人曝「像裸體出門」：會嚇到別人

全家人都惡魔！6歲女童被阿公、爸爸、哥哥性侵 跟媽媽求助反遭毆

商場推車高速甩尾！2男拍片遭家樂福提告 90度鞠躬道歉：願意承擔責任

大馬男每天喝「汽水+1物」雙腳慘截肢 哭喊：再多存款都沒用