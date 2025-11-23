求歡遭拒、懷疑外遇 狠夫「凶殘刑求式」家暴妻！女兒嚇到輕生
人妻阿美（均化名）在將近３０年的婚姻中，始終籠罩在巨大的陰影之下。她的丈夫阿光長期對她家暴，讓她飽受折磨。直到今年4月，阿美被打得頭部腫脹、下巴青紫，緊急送醫並向警方求助，同時申請保護令。法院審理後發現，阿光的施暴行為極其殘忍，甚至祭出私刑，用手銬將妻子銬住，還威脅要用鹽酸潑她，讓阿美承受超越常人能忍受的暴力程度，最終裁定准許兩人離婚。
這場宛如人間煉獄的婚姻，早在1996年新婚之初就已埋下苦果，阿美透露阿光婚後遊手好閒，全靠她一人獨撐家計。更糟的是，阿光情緒陰晴不定，只要對生活稍有不滿，便會對她惡言相向，甚至時常強迫要求親密關係，一旦遭到拒絕，便會勃然大怒，不時還會硬上妻子。有次，阿光疑心妻子出軌，居然用偷偷藏起來的手銬將她銬住，強行把妻子拖進浴室痛打，並口出狂言要潑鹽酸毀容，阿美動彈不得，只能趁他睡著時偷偷脫逃，狂奔到醫院和警局求救。
當時阿美雖曾聲請保護令，但因為心軟和考量家庭完整，最終選擇撤回。多年來，女兒們親眼目睹母親遭受虐待的情形，其中一次甚至險些在衝突中被波及，險被狠父以手銬扣住，受到嚴重驚嚇，事後女兒還因輕生被送醫治療。家暴的陰影早已讓這個家庭破碎不堪。儘管阿光事後多次否認家暴，推稱阿美的傷勢是「她喝酒造成的」，但法官調閱歷來的家暴紀錄並採信女兒們的證詞，認定阿美長期受暴的事實確鑿。
儘管阿光後來動手的次數少了點，但仍未見悔意，今年4月他再次因為阿美不願順從他的指責而大發雷霆，當眾咆哮「都是妳討客兄，我才沒能力出去賺錢！」接著他動手痛毆阿美，造成她頭部嚴重血腫、下巴及肩膀大面積淤青，口內也滲血。阿美嚇得趕緊逃家，連夜趕往醫院治療並報警，火速申請到新的保護令。
由於自身安全受到極大威脅，阿美決定躲回娘家。然而，她和哥哥開車外出時，竟在巷口被阿光開著黑車惡意攔截，她嚇得魂飛魄散、落荒而逃，並火速報警處理。阿美向法庭陳述，這段遭遇讓她產生陰影，時至今日只要見到黑色的車輛，依然會心有餘悸。阿光則否認蓄意攔車，辯稱只是想「關心」妻子。法官考量攔車證據不足，未予採納，但多年來明確的家暴事證，讓法官認定阿美遭受的身心折磨早已「超越常人所能承受的範圍」，婚姻關係徹底崩壞、難以延續，最終因此依法裁定准許離婚。
★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980
