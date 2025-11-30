求真相變煽動？港大火釀128死 男大生提「4大訴求」遭國安逮捕

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港大埔宏福苑五級惡火造成128人罹難，成為香港史上最慘重的火災之一。正當社會各界要求檢討究責之際，香港警方國安處29日採取行動，拘捕1名發起網上連署、要求政府回應「4大訴求」的24歲男大生。官方指控有人利用災情散播虛假訊息、意圖煽動對政府的仇恨，並定調此為「以災亂港」的政治圖謀。

發起萬人連署求真相 遭國安處搜屋拘捕

綜合《香港01》與《獨立媒體》報導，被捕男子名為Miles，是1名24歲的大學生。他在火災發生後成立「大埔宏福苑火災關注組」，並在街頭派發傳單與發起網上連署。然而，29日晚間9時許，Miles被警方國安處人員帶回住所搜證，隨後被押往警署扣查。

據悉，Miles發起的連署在關閉前已獲得逾萬名市民支持。隨著他被捕，該關注組的社交媒體專頁已緊急關閉，連署網頁也停止運作，原本高漲的民間究責聲浪瞬間噤聲。

Miles被捕前曾接受媒體訪問，表示發起行動的主因是對政務司司長陳國基將火災責任導向「竹棚」的言論感到憤怒，認為政府試圖轉移監管不力的焦點。他提出的「4大訴求」包括：持續支援受災居民、成立獨立調查委員會、重新審視工程監管制度，以及全力追究監管疏忽並問責政府官員。

分析指出，其中「成立獨立調查委員會」與「官員問責」等字眼，與2019年反送中運動期間的訴求高度重疊，可能因此觸動了北京與港府的敏感神經。

國安公署：嚴懲「反中亂港」分子

針對民間的究責聲音，中央駐港國安公署29日下午發表措辭強硬的聲明，指控有「反中亂港分子」伺機作亂，利用災民的悲痛遂行政治野心，妄圖讓香港重回「修例風波」的亂局及「黑暴至暗時刻」。

發言人警告，對於任何試圖「以災亂港」、惡意攻擊特區政府救援工作的人，無論變換何種手法，都將受到《香港國安法》及《維護國家安全條例》的嚴厲追究與懲罰。警方也重申，採取任何行動均按實際情況依法處理。

