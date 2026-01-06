即時中心／林耿郁報導

空軍花蓮基地一架F-16戰機，昨（6）晚疑似在豐濱外海失事，29歲飛官辛柏毅至今仍下落不明，且海象惡劣，搜救難度極高；位於飛官老家的湖西天后宮，今（7）天上午7點為其舉辦祈福儀式，希望媽祖娘娘顯靈，保佑辛柏毅平安歸來。

集氣！空軍一架F-16戰機，昨晚在花蓮基地起飛後疑似失事，駕駛員辛柏毅疑似跳傘求生，但截至今（7）日上午7點半，仍未傳來任何好消息；對此位於辛柏毅老家的澎湖湖西天后宮，今天上午舉行祈福儀式，希望媽祖娘娘顯靈，讓奇蹟發生。

湖西天后宮主委蔡福松表示，在得知意外消息後，廟內的委員們決定今天早上七點、天亮時刻一齊到廟內為飛官祈福，且為了避免讓辛柏毅的奶奶傷心，一切都是私下進行；希望在媽祖神威護佑下，能有奇蹟的好消息傳來。

蔡福松透露，雖然辛柏毅很早就考到軍校，前往台灣本島求學，不過他的家族在澎湖當地都非常善良，而能當上飛官，也證明他一路走來都非常努力，也是地方上的榮耀。希望這次劫難能夠平安渡過、化險為夷歸來，請大家為他一起加油！

快新聞／求神保佑！F16飛官辛柏毅下落不明 老家湖西天后宮今晨祝禱

湖西天后宮主委蔡福松。（圖／民視新聞）

