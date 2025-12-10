求職不順竟偷手機 36歲竊嫌落網兩支手機全數尋回

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】中壢警方迅速偵破連續兩起手機竊案！中壢警分局於12月7日、8日接獲民眾報案，指稱手機遭竊。警方獲報後立即由中福、普仁及興國派出所組成專案小組，調閱大量監視器影像比對犯嫌特徵，並於9日中午12時許在中美路一段一帶發現可疑男子，當場盤查逮捕36歲劉姓嫌犯，成功攔阻其持續犯案。

劉姓嫌犯疑似因求職不順，起歹念偷手機。（記者翻攝）

警方調查，劉男疑因求職不順、急需金錢，竟在短短兩天內連續下手。7日中午，他見被害人將手機放在機車前置物架，便趁隙竊走價值約3,000元的小米手機；翌日再於福州一街的通訊行內竊取一支市價約1萬元的二手 iPhone 12 Pro Max（128GB）。所幸犯嫌尚未變賣贓物，即遭警查獲並全數追回發還。

遭竊手機。（記者翻攝）

中壢警分局長林鼎泰指出，警方將持續強化巡邏密度與熱點分析，快速打擊各類竊案，維護民眾財產安全。他也提醒民眾，不論停車時的隨身物品或店家陳列商品，都應提高警覺，避免遭竊，共同營造安全無虞的生活環境。

