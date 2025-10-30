求職之路不孤單 羅東就業中心運用「五五就業獎勵」計畫助中高齡者重返職場

接待來訪人員。（北分署羅東就業中心提供）

為減緩中高齡者及高齡者因年齡增長所產生的身體及心理工作負擔，勞動部分別對於雇主及中高齡勞工提供不同協助措施，並支持中高齡者及高齡者重返職場，運用專業長才，透過跨世代共事促進職場中世代合作與交流，鼓勵雇主釋出就業機會，積極進用投入就業市場。

北基宜花金馬分署表示:中高齡及高齡勞工如想重回職場，勞動部在全國設有公立就業服務據點、銀髮人才資源中心及銀髮人才服務據點等據點網絡資源提供運用；事業單位亦 可至各地區公立就業服務機構登錄求才職缺。更多中高齡者及高齡者就業措施及資源，請至「45⁺就業資源網」(網址：https://45plus.wda.gov.tw/)查詢，或撥打免付費服務專線0八00-七七七-八八八。

六十二歲的阿玲姐早期在證券公司擔任營業員，長時間高壓的工作讓健康拉起警報而離職，隨後轉換跑道至牙醫診所擔任櫃檯人員，但隨著年齡增長、視力退化、輪班工作讓她逐漸感到吃力，最終選擇暫時告別職場。阿玲姐休養一年後，身體逐漸恢復，偶然看到一則「中高齡友善就業」新聞專題，讓她重新燃起回到職場的念頭。

重返職場並非易事，雖然阿玲姐擁有多年客戶服務及行政管理經驗，但由於視力退化和電腦技能不足且無法從事輪班的工作，使她在求職過程中屢屢碰壁，在女兒的鼓勵下，阿玲姐決定走進北分署羅東就業中心尋求幫助。就服員了解阿玲姐的需求與求職困境後，透過一對一的就業諮詢，就服員首先盤點玲姐過往的工作經驗，發現阿玲姐具備豐富的客服及行政經歷，會計也具備一定的知識與能力，阿玲姐的工作特質包括細心、負責以及良好的溝通協調能力，這些都是企業所看重的就業優勢，然而，阿玲姐面臨的視力退化和體能因素無法輪班，也讓許多雇主對她的條件並不青睞，投遞履歷石沉大海。

為了幫助阿玲姐克服這些挑戰，就服員針對她的情況，運用了「職場學習及再適應計畫」，幫助阿玲姐提升職場技能、適應職場的運作模式，同時，就服員也配搭「僱用獎助津貼」和「五五就業獎勵」就業措施，提高雇主的僱用意願，讓玲姐更有機會找到適合自己的工作。

後來阿玲姐順利錄取休閒馬場總務職缺，友善職場的工作環境及輔導人員的教導下，逐步提升阿玲姐的電腦能力，並且適應職場的節奏，經過三個月的職場學習，如今阿玲姐已能熟練完成物品採購、會計記帳、電話預約排程等工作，雇主稱讚她是「最細心的總務」。阿玲姐以實際行動證明，中高齡勞工只要願意學習、善用資源，就能在政策支持與專業輔導下找到適才適所的新舞台，讓更多中高齡朋友在人生下半場持續閃耀。