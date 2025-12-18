求職市場變革！ 求職者與企業AI鬥法誰能勝出？

求職市場掀起變革，一場求職者與企業間的「AI鬥法」已悄悄揭幕。（圖／TVBS）

你有用AI找工作嗎？調查發現，有65%求職者都在用，盼在應徵過程中取得優勢，而企業同樣利用AI技術，更有效率地篩選候選人，甚至面試官可能也是AI，一場求職者與企業間的「AI鬥法」已悄悄揭幕，專家也提醒，雖然AI工具便利，但求職者仍需注意AI代筆的常見NG問題，以免露出馬腳。

許多求職者會利用AI工具優化履歷。（圖／TVBS）

AI技術為求職者帶來許多便利，特別是在履歷準備方面。一位名為Jovie的求職者，分享了她與ChatGPT及Claude合作的經驗，她表示AI能幫助整理報告亮點、給予標題建議，並提供精簡且有亮點的內容摘要。Jovie認為，AI能以比較中立，或站在雇主角度給予建議，幫助她了解過去經歷的價值，並指導她在履歷中應著重呈現哪些部分，達到去蕪存菁的效果。

廣告 廣告

越多越多求職者，用AI輔助求職。（圖／Gemini）

人力銀行人資學院資深專任顧問羅悅華強調，優化履歷是求職者必須做的事，關鍵在於如何透過履歷，真實地向潛在雇主展現自己。她表示，工作經驗中獲得的經驗，是描述自己的重要關鍵。然而，AI崛起後，履歷修改和投遞變得更加自動化，也導致了「履歷海嘯」現象。根據數據顯示，LinkedIn上每分鐘就有超過1.1萬次職位申請，較一年前成長45%，而AI生成的履歷往往千篇一律，缺乏鑑別度。

台師大科技人資系教授孫弘岳指出，AI在人才招募方面展現出獨特優勢。他表示，過去真人面試時間和資源有限，只能根據履歷上的學經歷或證照做初步判斷，能挑選的面試人選有限。但AI可以面試每一位應徵者，找出那些學經歷看起來不那麼突出，但可能非常適合該職位的候選人，這在缺工時代特別重要。

AI面試官的能力遠超一般人想像。孫弘岳解釋，台灣廠商的面試系統，能感測3D臉部模型分析表情，還能自動生成候選人分析報告，評估人格特質、工作態度和團隊合作等不同面向，並建議人資部門可進一步詢問的方向。他指出，AI甚至能判斷眼動、凝視以及說話聲音的抑揚頓挫，辨識出不良情緒表現或可能的職場騷擾行為，幫助企業識別有風險的應徵者。在客觀性和一致性方面，AI的表現通常優於真人。

AI面試官能分析表情、分析人格特質等多樣功能。（圖／TVBS）

儘管AI面試官在國內導入的企業還不多，但根據AI招聘平台Sapia.ai對全球100萬場AI面試的數據分析顯示，求職者對AI面試的滿意度高於真人面試，滿分10分高達9分。主要原因是AI面試消除了傳統面試的社交焦慮，求職者反而更信任AI的「盲測」機制，而非面試官的第一印象。

孫弘岳也坦言AI仍有其限制。他指出，AI非常依賴大數法則，如果沒有大量且正確的數據，AI的判斷結果可能會出現偏見。相比之下，真人只需要透過小數據就能判斷更多情境性的特例。羅悅華補充，面試官可能會從性格測驗或職能量表來了解應徵者的喜好、能力方向以及工作價值觀，這些都是評估的重要面向。

隨著科技進步，求職者與企業的面試過程不免變成AI對抗AI的軍備競賽。雖然履歷和面試能靠AI增加機會，但企業也能從其他職涯量表加以評估。在這個瞬息萬變的求職環境中，唯有增強個人實力，才是不變的致勝之道。

更多 TVBS 報導

陪伴Z世代的失業惡夢！AI取代人力「這職業」首當其衝

AI提高失業率？ 美議員示警：未來25%大學生恐找嘸工作

AI換臉假求職者入侵 美企業國安防線面臨考驗

面試問職涯規劃、為何來應徵怎回？專家揭這樣答留好印象

