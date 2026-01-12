求職月薪32K！入職底薪不到30K 她感覺被騙求助網友：該逃嗎

有位女性網友在網論論壇po文，提到自己面試時寫著月薪32,000元以上，入職後才發現月薪固定薪29,364元。（示意圖，本刊資料照）

今年最低基本工資已調漲至29,500元，不過近日有位女性網友在網論論壇po文，提到自己面試時寫著月薪32,000元以上，入職後才發現月薪固定薪29,364元，要靠績效跟全勤獎金才有32,000元以上，讓原po直呼有種被騙進去的感覺，無奈求助網友們「該逃嗎」。

有位女網友近日在Dcard論壇po文，提到自己目前在中部某醫學中心擔任行政人員，當初求職網站上寫月薪32,000元以上，面試時也沒說有試用期。進去後才發現月薪固定薪只有29,364元，其他要靠績效跟全勤獎金才有32,000元以上，也有試用期3個月。

原po疑惑表示，不知道29,364元是不是試用期的固定薪，但總覺得有種被騙進去的感覺，一開始還以為固定薪是32,000元。有事請個事假薪水就變成2開頭，「到底要怎麼活下去啊，真的好想逃，但其他公司薪水也是開很低」。

該篇po文曝光後，有不少網友跑來留言，「工作看一下你的主管，他們好還是不好 ，覺得不好快跑換公司」「這薪水寧願做保全穩穩拿4萬以上還有很多時間做自己的事」「快逃啊 話說你有輪班嗎？禮拜六有上班嗎？」「願意輪班嗎？可以考慮一下科技業」「先不要想太多，沒有更理想工作，先累積經驗和專業知識，再騎驢找馬。」「來當書記官吧，錄取率25%，薪水五萬起跳」；有網友也補充回應比基本薪資低的問題，「底薪加獎金超過最低薪資就可以了！我底薪比妳還低，才2萬8！」

