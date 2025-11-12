求職民眾應注意職缺薪資範圍 保障自身權益

雇主招募或僱用員工，不得有提供職缺之經常性薪資「未達新臺幣四萬元」而「未公開揭示或告知」其薪資範圍之情事，就業服務法第5條第2項第6款規定，雇主不論透過報紙廣告、官網、布條、人力銀行或社群平台等方式刊登廣告求才，該職缺之每月實際經常性薪資未達四萬元，皆應依法揭示薪資範圍。如違反規定者，依同法第67條第1項規定處六萬元以上三十萬元以下罰鍰。

縣府社會及勞動局林志忠局長呼籲所有求職民眾，求職時應先了解職缺的薪資範圍，如發現雇主提供職缺的薪資未依法刊登，可檢具相關具體事證向縣府反映，以保障自身求職權益。