求職民眾應注意職缺薪資範圍 保障自身權益

其他人也在看
平均薪資4.7萬你沒感覺？ 主計總處曝「7成人低於平均」真相
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導主計總處最新公布資料指出，2025年前3季（1月至9月）全體受僱員工平均經常性薪資為4萬7751元，雖年增3%，創下近25年同期最...FTNN新聞網 ・ 1 天前
均薪創新高破4.8萬！近7成員工「沒領到」這水位
均薪創新高破4.8萬！近7成員工「沒領到」這水位EBC東森新聞 ・ 1 天前
不是工程師、醫師！今年最賺職業出爐「冠軍月領破7萬」…最慘這行只有3.4萬
主計總處10日公布今（2025）年9月的最新薪資統計，全體受僱員工今年1至9月的平均經常性薪資為47751元，較去（2024）年同期增加3%，創下近25年同期最大增幅；累計實質總薪資平均數則成長1.87%，為7年來最大漲幅，其中金融及保險業更以平均經常性薪資70715元拿下全台第一，成為今年最「吸金」行業。鏡報 ・ 17 小時前
經常性薪資平均數達4.7萬元 近7成員工卻「領嘸」
主計總處公布，今年1至9月，我國全體受僱員工「經常性薪資」的平均數來到4萬7751元，年增3%，創下25年來同期最大增幅，但其中，近7成受僱員工低於平均數，而且比率持續攀高。產業薪資大不同！ 金融、保台視新聞網 ・ 1 天前
全球首款2奈米手機！S25賣不動+蘋果Air銷售冷 三星緊急重啟S26+研發
受到 Galaxy S25 Edge 銷量未達預期，加上蘋果 iPhone Air 新機表現疲軟，三星決定重啟 Galaxy S26 + 機型研發。根據部落客 i 冰宇宙最新曝光的渲染圖顯示，S26 + 延續家族極簡設計，機身三圍 158.4 x 75.7 x 7.35mm，內建 4900mA鉅亨網 ・ 1 天前
景氣強強滾！勞工9月平均薪資達5萬7452元 較去年增1.85％
即時中心／高睿鴻報導勞工待遇與國家景氣息息相關，行政院主計總處昨（11）日正式公布9月全國薪資數據，全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）平均的經常性薪資為4萬8110元，年增率0.07％；若加上獎金及加班費等非經常性薪資9342元，合計後平均總薪資達到5萬7452元，年增率1.85％。經常性薪資中位數則為3萬8632元，年增率3.56％。民視財經網 ・ 1 天前
羅浮宮竊案「紳士偵探」身份揭曉 竟是熱愛復古風15歲少年
法國羅浮宮珠寶被盜事件震驚全球後，一位出現在現場照片中衣著考究、戴著軟呢帽的年輕男子引起網友熱議。這位被誤認為「法國偵探」的神秘人物身分已揭曉——他是15歲的佩德羅·埃利亞斯·加爾松·德爾沃（Pedro Elias Garzon Delvaux），一位熱愛復古時尚的高中生，而他出現在劫案現場純屬巧合。中天新聞網 ・ 1 天前
羅浮宮劫案現場「神祕型男」身分揭曉…他是15歲的外交官之子
法國巴黎羅浮宮10月19日發生震驚全球的「7分鐘珠寶大劫案」後，美聯社攝影記者在現場拍到一名衣著考究的年輕男子。他身著三...聯合新聞網 ・ 1 天前
恐怖！新北捷運施工出包 吊掛鐵管不慎狠砸BMW大7畫面曝光
新北市樹林區大安路上的捷運土城樹林線（捷運萬大─中和─樹林線第二期）工程，昨天（11日）下午3時許，發生1起工安意外，工地內正在進行吊掛鐵管時，疑似意外脫鉤，導致鐵管掉落後往旁邊車道倒下，剛好1輛BMW大7經過，好險只砸中車頭，並未造成傷亡。對此，新北捷運局表示，以對施工廠商進行開罰，並要求停工進行調查，並與車主協商車損賠償。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
台灣最賺錢行業出爐！ 金融保險業平均月薪突破7萬元
主計總處10日公布2025年9月最新薪資統計，全體受僱員工平均總薪資達57,452元、年增1.85%，其中經常性薪資平均數為48,110元，中位數38,632元。值得關注的是，高薪行業冠軍並非工程師或醫師，而是由「金融及保險業」以經常性薪資70,715元奪下第一，穩坐薪資「天花板」。中天新聞網 ・ 2 天前
慣老闆被打臉！中高齡求職不求薪水真相曝！ 只求離家近其他不陪你演！
台灣社會加速邁入超高齡化，職場勞動力版圖正全面重塑。104人力銀行旗下104高年級今（12）日最新發布《2025超高齡社會企業人才永續的新思維白皮書》揭露殘酷真相：儘管標示歡迎或曾邀請中高齡面試的企業比例已提升至54%，但實際友善中高齡的職缺卻僅有28%，仍不到三成。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
最在意的不是薪水？中高齡求職者曝10大找工作考量 薪資只排第二名
台灣邁入超高齡社會，勞動力版圖也正全面重塑。企業普遍認為聘僱中高齡的最大難題是「薪資過高」，並擔心標示歡迎中高齡會影響年輕人應徵意願，然而根據人力銀行調查顯示，其實中高齡求職者最在意的是「地點便利」，另外，高達93.7%年輕人其實是更願意靠近多元友善企業。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前
千萬便當店收攤！ 館長怨「被民進黨害死」王浩宇再示警：小心健身房
館長陳之漢跨足餐飲業，他斥資千萬創立的便當店「True飯」今（12日）無預警公告即將歇業，館長本人則將業績低迷歸咎非洲豬瘟疫情與民進黨，引發外界嘩然，但其說法飽受爭議，不僅網友質疑「太牽拖」，前議員王浩宇也強調仍有很多品牌生意興隆，這些隱形冠軍低調做生意，包括自己重視品質打造的除臭襪與內褲商品，質跟量方面都不是館長能比，就連學者葉耀元也忍不住開酸「怎麼不乾脆搬去中國」，嘲諷意味十足。EBC東森財經新聞 ・ 17 小時前
太子集團詐騙45億元台灣洗防系統失靈？金管會曝6年來已通報52次
太子集團詐騙45億元、在台買11戶豪宅，立委李坤城12日在財委會痛批，台灣為何要等美國司法部通知才知、國家洗防系統失靈？金管會主委彭金隆指出，銀行2019年開始就有針對異常交易通報，但後續要執法機關判斷採取動作，銀行局局長童政彰進一步指出，2019年以來銀行就有已針對大額洗錢、可疑交易有辨識，有作過52次的通報。中時財經即時 ・ 22 小時前
董監酬勞與員工薪水差200倍？ 企業要IPO 員工薪資要達標準
即將卸下波克夏海瑟威執行長職務的「股神」巴菲特批評美國的薪酬揭露制度，反而使CEO不是節制而是嫉妒，立委李彥秀表示，台灣很多制度學習美國，包含上市櫃董監事的薪酬揭露，但是自2018年揭露以來，員工的薪資卻差董監200倍。中時財經即時 ・ 22 小時前
莊翠雲、陳淑姿赴立院院會備詢 (圖)
財政部長莊翠雲（前右）與行政院主計總處主計長陳淑姿（左）11日赴立法院報告備詢，兩人席間交換意見。中央社 ・ 1 天前
美民主黨眾院領袖反對參院臨時撥款案，聯邦政府停擺結束存變數
【財訊快報／陳孟朔】美國眾院預定週三(台北時間12日)表決參院版臨時撥款案前夕，外電報導，民主黨眾院少數黨領袖傑佛里斯(Hakeem Jeffries)公開表態反對，點名法案未妥處醫療保健資金配置與民生保障。此舉使原本就因政府停擺而承壓的政策路徑再添不確定性，也使市場對「本週停止關門」的樂觀預期降溫。在票數結構上，共和黨雖握有微弱多數，但內部仍有保守派表態不支持；若民主黨團大體維持反對立場，法案過關將高度倚賴少數中間派議員的「倒戈票」。觀察人士指出，區域選區壓力與醫保議題的敏感度，將牽動部分搖擺選區民主黨議員的最終抉擇；一旦眾院否決，聯邦政府停擺時間恐再延長，對數據發布、政府採購與聯邦服務的影響可能擴大。市場人士表示，若表決受阻，避險資產需求恐短線升溫，成長股估值與風險偏好回檔壓力上升；反之，若眾院放行、撥款案過關，風險情緒可望回溫，使資金焦點重新回到經濟數據與聯準會(Fed)路徑。「當前盤勢對政策最新消息更加敏感，短期內波動度可能維持在高檔，建議投資人留意投票進度與醫保配套的文字細節對票流的即時影響。」財訊快報 ・ 18 小時前
【公告】代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告對關係人之捐贈
日 期：2025年11月11日公司名稱：永信(3705)主 旨：代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告對關係人之捐贈發言人：簡志維說 明：1.事實發生日:114/11/112.捐贈原由:善盡社會責任，贊助基金會從事社會福利與公益活動。3.捐贈金額:經董事會決議通過2026年捐贈總額為12,035仟元。4.受贈對象:永信社會福利基金會、永信李天德醫藥基金會。5.與公司關係:實質關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:(1)永信社會福利基金會宗旨為「舉辦並發展社會福利慈善事業」。(2)永信李天德醫藥基金會宗旨為「促進醫藥相關學門之教育與研究」。中央社財經 ・ 1 天前
艾司摩爾韓國華城園區落成，與三星、SK海力士深化交流
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，韓國產業通商部表示，荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾(ASML Holdings NV)韓國華城園區竣工儀式週三在京畿道華城市舉行。艾司摩爾華城園區總面積達1.6萬平方米，設有深紫外(DUV)光刻、極紫外(EUV)光刻等高新設備零組件再製造中心和先進技術培訓中心。艾司摩爾將以華城園區竣工為機會進一步加強與三星電子、SK海力士等韓國半導體企業在工藝及技術方面的交流合作，同時與韓國零組件、材料和設備企業構築生態系統，實現與韓國半導體產業的互利共贏。艾司摩爾是全球唯一一家商業化生產EUV光刻機的企業，向三星電子、SK海力士等全球晶片製造商提供半導體設備。財訊快報 ・ 18 小時前
勞動部：拖欠資遣費 最高罰150萬元
勞動部提醒雇主注意，無論正式員工或試用期人員，終止勞動契約須依規給付資遣費，且須在終止契約後30日內完成支付。據勞動部統計，去年違規案件共70件，開罰1,805萬元，今年至目前已有54件違規、罰鍰合計1,355萬元。工商時報 ・ 1 天前