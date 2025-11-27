求職者偽造學歷應徵 高榮南院依法處理、通報

記者王勇智/臺南報導

高雄榮民總醫院臺南分院今（28）日指出，針對聯合新聞網等相關媒體披露高榮臺南分院求職者以偽造之學歷及護理師資格文件應徵乙事，容易引發社會大眾誤解與疑慮，特此嚴正澄清。

高榮南院表示，醫院秉持「病人安全優先」及「醫療品質嚴格把關」之原則，對所有新進醫護人員均進行嚴謹的資格審查。該名求職者於114年6月9日到職並提供相關證件，惟醫院於6月10日接獲衛生局通知該員疑有資格不符，無法辦理執業登記，遂立即啟動跨機關查證。經向相關機關（考試院、衛生福利部及臺中科技大學）求證，確認其未取得護理師國家考試及格證書及學歷資格，醫院即於第一時間停止其任用程序，並依規定通報主管機關處理。

廣告 廣告

高榮南院說明，該求職者亦於114年6月11日在醫院政風室同仁陪同下前往臺南地方檢察署自首，並坦承使用偽造文書之事實。醫院基於防堵其後續錯誤行為及避免對其他醫療機構造成影響，已於約談時向該求職者明確說明相關法律責任與利害關係，並勸導其依程序自首，以正視自身行為並及早止息後續影響。全案已由司法機關依法偵辦與審理，並於11月26日判決確定。

高榮南院強調，針對所有醫療專業資格之審查，一向採取「零容忍」原則，絕不允許任何未具合法資格者進入臨床場域，以保障病人安全。醫院針對該名求職者，已依既有制度於審查過程中即發現異常，並立即採取必要措施，全程並未造成病患安全疑慮。鑑於該事件，醫院已全面檢視招募流程，並強化證件查核及跨機關驗證機制，以杜絕類案發生。

高榮南院說，醫院將持續維護醫療品質，確保所有醫護人員皆具備合法資格與專業能力，並全力保障病患之健康與安全。