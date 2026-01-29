求職變付高額費受訓 北市擬研議移送檢調查詐騙

（中央社記者楊淑閔台北29日電）台北市勞動局今天表示，近日有民眾投訴上網求職，面談時反被誘騙付高額費用上課受訓，後續卻總僅以消費糾紛案處理，擬請法務局研議是否移送檢調偵辦詐騙，阻絕繼續加害他人。

台北市勞動局發布新聞說，近日有民眾投訴，在求職網站上看到徵才，投遞履歷後，卻在面試時被公司以未具備專業能力為由，要求先繳交高額費用購買課程受訓，甚至稱課程受政府補助，需達一定出勤標準，否則要負擔違約賠償責任，提醒求職者小心不法套路。

廣告 廣告

她說，這類案件恐涉嫌違反就業服務法相關規定，當徵才廣告有虛偽不實或引人錯誤之虞，依法可處新台幣30萬元以上、150萬元以下罰鍰；然因這類案件通常是求職者上課後感覺受騙才投訴，並想拿回所繳費用，實務上總會轉變成消費糾紛案件處理。

不過，曾韋禎說，勞動局其實有前往業者刊登徵才資訊的人力銀行詢問，發現調查期間幾乎沒聘用人，有假借徵才誘騙付費上課的嫌疑，但投訴人往往只有徵才廣告資料或資訊，缺乏具體事證讓案件難有進展。

勞動局需要的具體事證為何，她說，例如面談內容，以利證實並非投訴人有此意願，是業者用話術誘騙求職者付費上課。

此外，她說，這類案件的徵才公司與收費上課公司往往不同名稱，檯面下是否合謀，也需偵查，但行政單位無調查權，擬請北市法務局研議這類案件是否應移送檢調偵辦詐騙，以遏阻業者繼續誘騙加害他人。（編輯：陳清芳）1150129