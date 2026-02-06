求職迷茫「團團轉」？人生設計諮商師用桌遊收斂夢幻泡泡：工作是報酬交換，自然有枯燥與挑戰！

2026年的一開始，《數位時代》採訪了9位專注內心所求的「降噪者」，他們先自癒而癒人，將自己的喜歡和擅長「產品化」，化困境為商機，在這個AI焦慮、雜訊爆炸的世界，注入平靜的力量。

2025年成為美國大學畢業生最難就業的一年，科技巨頭微軟、亞馬遜等裁員潮一波未平一波又起，甚至部分程式設計工程師因擔憂被AI取代，紛紛團報考取水電工證照。這些現象折射出共同焦慮：在變動劇烈的時代，究竟哪裡、哪一份工作才是安全的避風港？

當原本被視為金飯碗的職業光環漸漸褪色，愈來愈多人試圖透過轉職來尋找答案，卻往往陷入更深的迷惘。「事實上近2年，諮商室的預約量是爆炸性成長近3倍。」有超過15年資歷、橫跨兩岸三地與北美市場的資深心理諮商師盧美妏犀利指出。

諮商大多集中在「職業生涯」相關議題，現在大眾的焦慮不只有單一事件，而是從過去累積的數位壓力、疫情創傷再到AI工具造成的衝擊交織而成。

打破完美職缺濾鏡，反思你最在乎的需求

許多人將這種不快樂歸咎於「沒找到對的工作」，認為只要換工作環境，就能重獲新生。盧美妏則表示，在長年的諮商經驗中發現，關鍵在於，社群媒體讓大家誤以為理想工作應該是每天充滿快樂且有成就感。

她直言，許多人被網路上「倖存者偏差」過度美化的職場想像影響，正是大家焦慮的根源，滑社群媒體時經常可以看到各種網紅的夢幻生活，再回頭看自己而深感平庸、失敗，這種相對剝奪感讓轉職成為當下緩解焦慮的止痛藥，卻並不是深思熟慮後的結果。在諮商室裡，盧美妏遇過無數個案，他們頻繁換工作，理由大多數是「這裡沒有熱情」、「主管同事很難搞」。

「工作本質上是用『時間與專業』換取報酬的交易。」盧美妏坦言，既是交換，就不可能每天上班都心情愉快。她表示，當我們能接受一份工作，包含其中的枯燥與挑戰時，才能真正去盤點自己的工作核心需求究竟是薪資、內容還是人際，而不是盲目地透過跳槽來尋找不存在的烏托邦。

那麼，面臨工作倦怠或有轉職想法之際，應該怎麼辦？盧美妏建議採用「雙軌策略」，也就是俗稱的騎驢找馬。在保有原本工作的同時，利用下班或周末時間探索新興趣的可能性，降低轉職失敗的風險。

大部分的人嚮往將興趣變現，像是辭職去當咖啡師或接案工作者。不過，盧美妏提醒，把興趣當飯吃必須通過2道現實關卡：

第一、當熱情變成有業績壓力的工作時，你是否還能享受它？第二、你是否具備在市場競爭中生存的能力？

她舉例，曾有銀行行員想轉職當瑜伽老師，但盧美妏建議他先別辭職，而是利用周末去師資班上課、當助教，結果很快發現，瑜伽老師的工作有7成時間在處理排課、招生與學員雜務，與想像中的療癒生活大相徑庭，最終打消辭職念頭。

#1 心理師盧美妏 圖/侯俊偉攝影

工作只是人生一環，3象限拆解不糾結

針對那些因為焦慮而渴望轉職的人，盧美妏提出一套「人生設計」系統，將人生拆解為3個象限：第一是價值（意義感）：這份工作能不能回扣到你認為重要的事？再來是興趣（快樂感）：什麼事能讓你開心？但注意，興趣不一定要當飯吃，它可以是生活的調劑。最後則是能力（優勢感）：不要只盯著自己的短板，而要尋找你的長才。

區分你對轉職的渴望究竟是想追求新目標，還是想逃避現狀的不安？盧美妏強調，如果用逃避的心態面對問題，無論換到哪裡都只會重蹈覆轍。因此，在追夢之前，不妨先試水溫、做功課，才能讓轉職有方向、減少後悔。

「工作只是人生的一環，不該是全部。」盧美妏在桌上排開她的人生設計卡，堅定地表示，「在這個混亂的時代，當你不再追求一個『完美的正確答案』，你才真正擁有了設計人生的自由。」對於職涯正感到焦慮的人，或許現在該做的不是急著遞出辭職信，而是先在心中畫出那3條象限，重新找到屬於自己的人生座標。

盧美妏2步對抗AI時代焦慮

擁抱不確定性，焦慮是大腦的保護機制 向內尋求穩定，對抗社群焦慮

盧美妏

現職：心理諮商師

經歷：往來各國、專注職涯的心理師，個別諮詢服務超過1萬人次；線上課程覆蓋超過300萬人，為全球百大企業特聘職業生涯規畫講師

#2 心理師盧美妏 圖/侯俊偉攝影

責任編輯：謝宗穎

