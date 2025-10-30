求職遇面試騙局 30天內可終止契約
[NOWnews今日新聞] 面試說好的職務，入職卻變成打雜或責任制？根據 2025 年最新調查，高達 79% 受訪者遇過「工作內容與面試不同」的情況。49% 指出實際職責與面試承諾不符，21% 認為公司文化被美化，另有 9% 發現薪資落差。
面試心得平台《面試趣》提醒，這類「面試騙局」不僅違反職場誠信，也可能觸法。《就業服務法》第 5 條明訂，雇主不得刊登不實資訊，包括職務內容、薪資、工時與工作地點。若求職者能提供完整證據，可向地方勞工局檢舉，或撥打 1955 協助蒐證。此外，勞工可於 30 天內立即終止契約，並依法請領資遣費，屬於「非自願離職」。
調查也發現，85% 受訪者認為誇大職缺內容不道德，但仍有 13% 承認曾「美化履歷」。《面試趣》指出，企業與求職者之間的「不誠實對等」，最終只會造成雙方信任破裂、成本浪費。
《面試趣》團隊呼籲，企業應建立透明誠信的招募制度，讓求職者能依據真實資訊選擇職涯方向，也提醒求職者誠實面試，避免履歷與能力不符。誠信是良好職場文化的基礎，唯有從面試開始落實，才能打造健康穩定的就業環境。
