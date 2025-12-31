求脫單、轉運別吃錯！跨年吃12顆葡萄正確方法曝

生活中心／游舒婷報導

新的一年想要轉運脫單嗎？近期台灣社群瘋傳「吃12顆葡萄」轉運、求脫單的神奇儀式，事實上，這是一種來自西班牙的傳統習俗，一名住在台灣的西班牙人拍影片分享，其實吃葡萄是要在「1日0時過後」的36秒內吃完，等於每3秒就要吃一顆，其實不容易。

社群瘋傳在新的一年過後吃12顆葡萄的轉運方式。（示意圖／取自Pixabay）

這個跨年吃葡萄的轉運儀式源自西班牙，在社群推波助瀾下在台灣爆紅，住在台灣的西班牙人羅煜辰（Sergio）也在網路上分享跨年葡萄的正確吃法，要注意的有以下事項：第一，葡萄顏色一定要是綠色；第二，一定要吃12顆；第三，一定要躲在桌子下吃葡萄。而吃的時間也有講究，Sergio提醒，要在12點過後的36秒內吃完。

廣告 廣告

跨年吃葡萄的風潮在台灣人之間掀起流行，也帶動葡萄的買氣，竟然有賣場出現葡萄缺貨的狀況，相當有趣；網路上也有人分享，可以跟著鐘聲一起吃葡萄，只要敲一次鐘就吃一顆，就能確保在36秒內吃完，而吃的時候要認真許願。

更多三立新聞網報導

獨家／跨年「葡萄挑戰」暴紅！水果行：銷量比去年增3成 醫喊小心噎到

不是蘋果！營養師點名「超級食物」抗老又穩血糖 3族群要小心

日本人冬天更愛來台灣！日媒曝「2大關鍵原因」一來就回不去

忘記帶鑰匙！她1招請陌生人「外送」到家 他驚：只有台灣可以

