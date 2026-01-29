求親的原來好多個！WSJ：億萬富豪去年曾接觸華納、有意買下CNN

2025年10月28日，美國億萬富豪、智遊網老闆狄勒於紐約出席活動。美聯社資料照片



串流巨頭Netflix（網飛）上月宣布收購華納兄弟探索（WBD）旗下串流及影視事業，震撼全球娛樂業，甚至有對手派拉蒙天空之舞多次「搶親」未果的插曲。最新消息顯示，美國億萬富豪狄勒（Barry Diller）去年曾接洽華納，表示有興趣收購有線電視新聞網（CNN）。

美國《華爾街日報》報導，與華納熟悉的知情人士透露，針對狄勒的詢問，華納並未認真採取任何行動，也未提交董事會。

83歲的狄勒擁有全球前三大旅遊平台之一的智遊網（Expedia）以及網路媒體公司IAC，他曾擔任派拉蒙影業的執行長。

狄勒數十年來一直是媒體和網路產業的推動力。他掌舵派拉蒙影業時期推出《法櫃奇兵》（Raiders of the Lost Ark）和《歡樂酒店》（Cheers）等熱門作品，隨後協助創立福斯（Fox）廣播網路，批准《辛普森家庭》（The Simpsons）等節目。

報導指出，2024年派拉蒙求售時，狄勒也曾考慮過參與競標。

狄勒對華納提出的收購意向此前未曾被報導過，這為媒體業近年最大收購案再添戲劇化轉折。

一名知情人士表示，這次接洽發生在華納去年6月宣布計畫拆分公司之前，也發生在該公司去年秋天正式掛牌出售之前。

華納目前正進行將其電影、電視工作室及串流平台HBO Max出售給Netflix的過程，並計畫將包括CNN在內的有線電視網路分拆成一家名為「探索全球（Discovery Global）」的新公司。

與此同時，派拉蒙天空之舞仍未放棄收購華納，持續推動其約779億美元的公開收購要約，目標是收購整個華納探索兄弟，包括其有線電視事業。

華納發言人表示，CNN「過去沒有、現在也沒有出售計畫」，而CNN且是探索全球的重要組成部分。

一名知情人士表示，狄勒仍對收購一事表示興趣，並以個人名義關注交易案，這與他擔任IAC董事長的職位無關。

IAC旗下擁有《野獸日報》（The Daily Beast）、《時人》（People）、交友網站Match.com及其他多個品牌。

與許多有線電視網路一樣，CNN過去幾年經歷廣告收入和收視率的下滑，原因包括消費者放棄有線電視，以及自身的節目編排困境。

華納上週在一份文件中披露，預計CNN今年的營收將達18億美元，到2030年將增至22億美元。CNN在2030年的稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）預計約為6億美元，與今年大致相同。

分析師表示，根據類似媒體公司的估值，CNN的身價可能在40億美元或更多。據熟悉華納想法的人士透露，華納高層認為CNN的價值遠高於此。

目前尚無法得知狄勒將如何為潛在的收購拿出資金，也不清楚他是否已與潛在合夥人交談。

美國總統川普上月曾說，無論是Netflix還是派拉蒙收購華納，CNN的所有權都應該變更。川普私下甚至表示，CNN應該由「他認為對他及共和黨更友善的人」來經營。

狄勒是知名的民主黨金主。派拉蒙目前由大衛•艾里森（David Ellison）經營，他對華納提出的收購案得到父親、甲骨文創辦人艾里森（Larry Ellison）的支持。

艾里森父子與白宮關係密切，並暗示如果他們取得CNN的控制權，將會尋求對其進行徹底改造，就像他們目前試圖改造哥倫比亞廣播公司（CBS）那樣。

英國《金融時報》上月報導，紐約對沖基金公司Standard General創辦人金秀持續就可能的收購或投資，與華納兄弟進行洽談。至少有一名華納兄弟探索公司的大股東與Standard General接觸，打算出售自家全部或部分有線電視資產，包含CNN在內。

