求財源滾滾！ 明農曆「尾牙日」 老字號刈包店人氣旺

台北市 / 綜合報導

明(3)日是農曆12月16日，也是傳統的尾牙日，通常在這一天，習俗上都會吃潤餅、刈包，來祈求好運，以及財源滾滾！像是在台北天母，有家老字號刈包店，一年只賣四天，尤其這幾天、生意特別好，開門營業前就大排長龍，有些客人腳步慢一點，就會撲空。

一大鍋滷得透亮的控肉，經過兩三個小時慢火燉煮香氣四溢，夾到麵皮裡搭上酸菜花生粉，想吃上這經典一味卻不簡單。店員VS.顧客說：「現場的沒了，(都沒了嗎)，對，現場的賣完了，要等明天了。」不好意思只能說句「明日請早」，客人一個個上門通通撲了空，因為天母這家老字號刈包店，連續幾天一大清早就排滿人潮，開門營業兩個小時內，現場超過一千顆刈包全數賣光。

顧客說：「賣完了，都要排隊啊，每一年都是這樣，對啦，啊就尾牙啊。」刈包的人氣之所以直線上升，無非就是因為週二是農曆12月16日，傳統習俗上的「尾牙」，吃刈包為的是祈求財源滾滾，外型像是老虎的嘴咬住豬肉，諧音「福咬住」能留住福氣，同時也有「去除厄運」的寓意。

記者VS.顧客說：「(有買到，幾點來的啊)，我們是預訂的啦，我們一個月前預訂的。」農曆春節前，店家一年只賣四天，卻還是忙翻天，看看工作人員手腳沒停過，幾乎是一刻不得閒。刈包店老闆娘何小姐說：「一千多顆就是說我賣完為止，因為我人力有限啊，還要這麼多人來幫忙欸，要十幾個，全部都要請假來幫忙。」

不過說到尾牙不只有刈包，潤餅也是這天的主角，圓筒狀的外觀包滿餡料，就像是把金銀財寶包起來，象徵財源滾滾也代表包住福氣，傳統節日有美食相伴，人人都希望新的一年能求得好運平安順遂。

