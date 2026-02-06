求財神降臨！大樂透頭獎保證1億 台彩最新獎號一次看
台彩大樂透今（6）晚開出第115011期，頭獎獎金保證1億元，號碼由小至大為04、12、24、25、39、48，特別號09。
其他獎項獎號如下：
．今彩539：01、06、29、32、34。
．39樂合彩：01、06、29、32、34。
．49樂合彩：04、12、24、25、39、48。
．3星彩：506。
．4星彩：5879。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公布為主。
