求財香火不斷！高雄迷你土地公廟「隱身榕樹」超夯

高雄市 / 綜合報導

土地公尾牙，除了吃美食求好運，不少人也會到廟宇求財，高雄一間「迷你土地公廟」隱身在榕樹下「是求事業、財運的熱門地點，另外想求業績、好人緣，旗山一間有供奉」天蓬元帥的財神廟也很夯，特別的是信眾會把名片貼在天蓬元帥身上，甚至連九齒釘耙也貼滿，名片各行各業都有，希望求得好業績，而嘉義也有財神廟，每年尾牙前，也是吸引滿滿信徒。

隱身在大榕樹底下，竟然藏有一座廟宇，走近看，棚子內，拜的是土地公，這間樹中廟，是高雄知名迷你土地公廟，24小時開放參拜，是求事業、財運的熱門地點。

信徒說：「我每個月都會來啊，我開居酒屋跟燒肉店，都一直順順的啦。」信徒說：「有好(事情)所以來還願順便來再求一次。」這名女子從事服務業，因為心願達成，前來還願，來拜的有房仲、上班族，餐飲業，幾乎都是祈求業績；訂單，和升遷。

廟方人員說：「一般都是求財補運補財庫，在我們尾牙一般的業務都會來這邊拜拜，賣房子的賣保險的。」從早到晚都滿滿滿上班下班都會來這邊拜拜，就是不錯才會人一直來，而求業績、好人緣的，還有高雄旗山這間財神廟。民眾說：「工作需要業績的寶貝們一定不能錯過。」

廟宇內供俸的天蓬元帥，也就是豬八戒的身上、九齒釘耙和周圍牆面上，滿滿都是信眾的名片，廟方說，一開始有人先貼了名片後，越來越多人效仿，房仲業、水電業、保險業從業人員都會來貼，久了就成為特殊求財方式之一，轉往嘉義這間財神廟，同樣也是求財。

民眾VS.記者說：「剛好休息，過來，(拜拜)還願。」廟裡特色，求發財金，還能打小人、送走厄運，每年土地公尾牙前，也有不少信徒，求新年，順利又有錢。

