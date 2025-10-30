求長官幫泡茶！當兵也有「家長群」 網見對話傻眼：這不是幼兒園

您知道當兵也有家長群組嗎？一名網友近日透露，自從家人當兵後，他就被加進一個方便營區長官，發布重要事項的「家長群組」，沒想到裡面有家長不停發問「我家孩子坐到專車了嗎？」、「什麼時候休假？」讓其他家長哭笑不得，更有家長忍無可忍，直接在群開嗆「這裡不是幼兒園」。

入伍當兵，同時肩負起保家衛國的重責大任，但近期有網友在網路上發文表示，家人當兵後，自己加入了一個「家長群組」，這個群組是長官交待重要事項的地方，像是統計懇親會人數、車號，家長若有問題，可以問群組裡的長官。

但卻有一堆家長，一直問其他人問過的問題，例如小孩坐到車了嗎、要看醫生能不能請假、什麼時候休假跟收假等，讓其他家長看不下去，開嗆「這裡不是幼兒園，孩子都長大了」，沒想到卻讓發問的家長惱羞成怒。

有家長不斷問重複問題，讓其他家長氣炸開嗆。圖／台視新聞



貼文曝光後，還有其他網友分享，指出曾看過有家長詢問長官，稱兒子每天固定下午3點，會和他一起喝下午茶，3點的時候可以讓兒子跟他視訊，麻煩長官泡茶給他兒子喝嗎；還有網友直呼看到好多直升機家長（註1），且除了家長群其實還有女朋友群，不過有網友認為設立群組很正常，因為要聯絡事項。

還有家長曾要長官幫忙泡茶給兒子。圖／台視新聞



有親子專家指出，幼教界遇到最大問題，就是家長照顧過多，但是家長又沒有做到應該做的，讓孩子有責任，否則變成沒有責任感的人，這樣以後社會上的中堅分子，就會責任感缺缺，專家認為，家長盡量別過度關心跟擔心，才能幫助孩子培養責任感。

註1：直升機家長是指過分介入兒女生活，保護或是干預其生活的父母，因為類似直升機一樣的盤旋在兒女身邊，被稱為直升機家長。

台北／劉芝宇、黃明聖 責任編輯／陳俊宇

