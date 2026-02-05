汎札徠獅子會關懷偏鄉列車 月眉文化健康站公益列車活動再度啟航！

汎札徠獅子會關懷偏鄉列車來到月眉文化健康站，為了關懷社群長者的健康與美麗。在當今社會中，敬老愛老的風尚對於每一位長者而言是無比珍貴的。

汎札徠獅子會將這份關懷再次帶到了偏鄉，特別是月眉文化健康站，透過一次充滿愛與關懷的公益列車活動，為社群長者提供健康及美髮服務。這將是一次集健康服務、社區互動及節日祝福的聚會（見圖）。昨日於月眉文化健康站舉行（地址：月眉村月眉路三段一0八號），有三十位長者參加這項意義深遠的活動。許多獅友及專業人士都將參與其中，為長者提供溫馨的服務。

本次活動特別邀請獅子會抗糖種子教官及義剪隊，將為長者們提供血糖自我檢測及理髮服務，讓長者們能以最美好的狀態迎接春節。除了健康檢測與義剪，心意滿滿的活動中，還將贈送每位長者愛心傘與吉安鄉長游淑貞提供給春聯及環保袋，為他們送上新年的祝福。

會長張美惠表示，強調參與社會公益的重要性，並感謝所有獅友及參與者的支援。文健站代表高媛女士亦將分享文健站的最新動態及對社群長者的關懷。自一0六年成立以來，月眉文健站目前已有三十多名長者，並且課程安排豐富，包括手工藝、烘焙等，然而，面對人口老化的趨勢，長者人數逐漸減少，期望透過此次活動激勵更多人關心長輩。

鄉民代表謝東穎特別贈送大吉大利的橘子，為節慶增添喜慶氛圍，讓長者們在新年期間感受到社群的祝福與關懷。月眉村村長張添發也將在活動中發表致詞，表達對汎札徠獅子會的感謝，並肯定其對偏鄉社區的關懷與支援。對長者及志工的感謝，並鼓勵大家共同守護社區的和諧與溫暖。副會長高瑋辰帶來原住民歌曲《汎札徠之歌》，活躍了現場氛圍。

現場的獅子會成員包括：會長張美惠、區GLT講師團長兼活動長武玉智、前分割槽孟明廣、前會長謝東穎、李玉祥、副會長高瑋辰、獅友黃德清、林秋子、獅嫂宋銀花、陳碧霞，義剪師施玉英獅嫂、吳玉萍。

讓我們攜手共創一個充滿愛與關懷的社會，期待與大家在公益列車活動中見面，讓長者們在新年期間感受到來自社會的溫暖！