汎札徠獅子會關懷壽豐文健站長者

汎札徠獅子會為了讓長者們在過年前獲得關懷和健康支援，汎札徠獅子會於今早九點進場，在壽豐文健站開展了一系列免費活動。活動中，民眾可以自我測量血糖，並享受專業義剪服務，使老人家在即將到來的農曆新年中，能夠以美美的形象迎接佳節。

活動在副會長高瑋辰帶來原住民歌曲揭開序幕，包括《那魯灣7-11》和《搖擺那魯灣》，活躍了現場氛圍。獅子會成員包括：會長張美惠、區GLT講師團長兼活動長武玉智、副會長高瑋辰、獅兄林重德、黃德清、獅嫂宋銀花、獅姐夫郭金全，其中施玉英獅嫂、吳玉萍為文健站長者義剪。

活動中，特別贈送的多功能愛心傘，不僅可作為雨傘和遮陽傘，內部設計具備抗UV的功能，更能作為柺杖，幫助老人家出門時的行動。傘頭配有止滑橡膠設計，便於老年人使用。此外，此傘也可用於自我防衛，為長者提供額外的安全保障。

本次活動的服裝以抗糖背心和獅子背心為主，展現出獅子會的團結精神。壽豐文化健康站自一○七以來，每週一至週五安排多元課程，目前有三十六位長者參與，涵蓋原住民、外省及客家的文化背景。該站於一一四年獲得花蓮縣文化健康站才藝競賽最佳團隊獎，並積極參與社群活動。

活動中，壽豐文化健康站負責人陳淑珍，照服員陳玠霆及陳曾秀蘭與湯玉妹。也有原住民家庭照顧中心。來宣導消費者防止詐騙為長輩宣講，提醒長者們防止詐騙，接著由運動班老師黃于嫣帶大家運動。並提供健康運動指導。

汎札徠獅子會會長張美惠表示，這次活動是為了針對社群長者的健康及安全，希望能夠讓每位參與者都有所收穫。

獅子會成員們共同努力，以實際行動關懷長者，展現無私奉獻的精神。歡迎社群民眾踴躍參與，共同關心長者的生活與健康！