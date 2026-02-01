汎銓布局「埃米世代」，矽光子與AI雙箭齊發 董座：2026邁入高速豐收期
半導體檢測分析大廠汎銓（6830）今 （1）日舉辦年終尾牙，同時慶祝深耕半導體領域二十週年。董事長柳紀綸表示，隨著全球四大半導體重鎮的12個廠區布局到位，以及技術正式跨入「埃米（Angstrom）世代」，2026年正式邁入高速豐收期。針對未來成長動能，柳紀綸更向管理階層喊出高雙位數的成長目標，展現對AI與矽光子（CPO）兩大領域布局的高度信心。
深耕材料分析核心 直攻「埃米世代」先進製程
汎銓長期以材料分析（MA）為核心技術，柳紀綸將此業務分為三階段：從設備研發雛形的第一階段、技術節點調校的第二階段，到量產支援的第三階段。他指出，汎銓始終選擇走在技術最尖端的研發前線，與矽谷及東京的設備大廠緊密配合，目前已針對1.4奈米及1奈米技術節點進行參數調校。
隨著半導體製程向1奈米以下邁進，柳紀綸直言：「我們的材料分析已經跨入埃米世代製程，此時智慧財產權（IP）及資訊安全將變得極其重要。」 為因應此趨勢，汎銓除在技術工法上持續精進，更在廠區設立「AI專區」，與美系AI晶片大廠（NVIDIA）的合作關係也將進一步深化，透過客戶直接進駐廠內的方式，提升研發效率並鞏固技術領先地位。
矽光子雙軌模式 自研設備「夜行壁虎」2026年放量
在AI傳輸需求激增的帶動下，矽光子技術成為市場焦點。汎銓已正式成立「矽光子工程處」，並將商業模式由單純的「檢測分析服務」延伸至「設備銷售」。柳紀綸透露，公司已自主研發並組裝完成名為「HG」的矽光子分析設備，其中文名稱取作「夜行壁虎」。
柳紀綸解釋，該設備取名「夜行壁虎」是因其具備極佳的視覺偵測能力，能在奈米等級精準定位出斷光與漏光位置，而非僅停留在微米（micron）等級。他表示，這款設備主要針對量產端（PD）與品質驗證（QA）需求設計，目前研發端客戶反應熱烈，預計2026年起隨著客戶進入量產階段，設備銷售將開始貢獻顯著營收。
全球12廠區布局到位 營運邁入高成長軌道
汎銓目前在全球已建立12個營運據點，涵蓋台灣、中國（南京、深圳）、美國及日本。柳紀綸分析，雖然整體半導體市場仍有變數，但大陸在設備開發端的動能強勁，汎銓採精選客戶策略，專注於具備資金實力且受官方支持的龍頭企業。而在日本市場，為解決人才取得困難，公司特別啟動「日本專班」建教合作，招募日本高中生來台就學並進入實習體系，為長期海外布局儲備人才。
針對財務展望，柳紀綸指出資本支出高峰已過，將從今年的6億元逐步降至未來的3至4億元水準。隨著新廠「小藝」的產能預計於今年3月明顯開出，2026年的營運表現備受期待。雖然董事會保守定調成長目標為30%，但柳紀綸在尾牙現場對員工信心喊話：「我給主管的目標是更高，請大家努力完成它。」
在追求業務成長之餘，汎銓亦宣布正式執行「員工持股信託計畫」，由公司相對提撥100%獎勵金，並維持每人每年最高5萬元的員工旅遊補助，期盼透過利潤共享制度，凝聚團隊向心力，攜手迎向邁向下一個二十年的高速成長期。
