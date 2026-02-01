汎銓20周年尾牙董事長被抽中上台加碼 柳紀綸：籤筒裡面有二十幾支都是我的名字

汎銓董事長柳紀綸2月1日在公司20周年尾牙中被抽中上台，豪氣加碼，而且，再把自己的籤放回去，他開玩笑說，「聽說籤筒裡面有二十幾支籤是我的名字」。（攝影／鄭國強）

全台灣公司進入尾牙季，一線的上市櫃公司巨資邀請偶像團體、藝人、韓國啦啦隊表演，員工瘋抽獎，最刺激的橋段就是主管、副總、總經理抽到獎，不但要「捐出來」還得「加碼」，矽光子（CPO）領域從檢測分析大廠汎銓科技（6830）2月1日舉行尾牙，董事長柳紀綸也被抽中了。

董事長總經理若抽中，上台一律加碼給更多

汎銓科技2025年營收再創新高、來到21.8億元，連續5年成長，因此尾牙熱鬧舉辦，三萬元、五萬元、六萬元的獎一個接一個抽，最後主持人喊「被抽中的是…總經理室…」唸出員工編號竟然是董事長柳紀綸，他也順勢上台加碼，前前後後至少加碼了15萬元。

柳紀綸開玩笑的說，「聽說籤筒裡面有二十幾支籤是我的名字」台下笑成一片，他還非常有誠意的做了一個決定，把自己的籤再放回籤筒，讓大家再有機會可以「加碼」。

董事長加碼後，再把自己的籤放回籤筒展示誠意

柳紀綸透露說，幾年前把獎金買3台賓士車，一台180萬元，但是這樣中獎的人少，其他人就沒興趣了，後來改才小獎、多量大家才有共鳴。不過柳紀綸很有心，他已經把2027年要辦尾牙的日期和場地都訂下來了，他說「新竹這邊要找到大場地飯店要提前卡位。」

汎銓科技福利不錯，資深員工獎每個人領一個LV的皮夾，進公司滿一年自動領到3萬元出國旅遊補助，國內旅遊補助2萬2元。到旅遊補助3萬元，和另一家矽光子檢測廠宜特（3289）有得拚，也是公司員工每人旅遊補助3萬元，受惠於矽光子前景看好，這兩家公司今年尾牙抽獎不斷。

宜特科技大手筆，每一個人都1萬元以上

宜特規模比汎銓大，資本額比汎銓大、2025年營收48億元創24年新高，也比汎銓多，今年尾牙很熱鬧，抽獎3萬、5萬、8萬、10萬、20萬都有，全部砸了6000萬元，董事長余維斌出存根聯尾數1的幸運號碼，發送3萬元現金給130多位員工，甚至最後把沒抽到、還在籤筒裡面的員工「誰沒抽到的？通通 1 萬現金帶回家！全體員工再加碼 3 萬旅遊補助，外加生日假一天。」

今年很紅的除了矽光子還有記憶體，NAND快閃記憶體大廠慧榮科技尾牙除了大手筆找來偶像團體GENBLUE幻藍小熊、歌手盧廣仲以外，董事長跟總經理加碼環節，竟然直接送出單一包就「218萬現金」超大紅包，引起全場瘋狂。

泰山企業（1218）尾牙則是2年前成功入主擔任董事長的劉偉龍上台致詞，據說也是一路加碼。王品今年準備3千個獎項、豪發出近千萬摸彩獎金，現金獎每人萬元起跳，除了現金獎外、還能抽亞洲線來回機票。一些非上市櫃公司、傳產公司尾牙也不差，像是智一自動化則是董事長加碼宣布調薪5％、年終4–18個月，全場嗨翻，感到一年的辛勞也有了回報。

