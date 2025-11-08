汐東線搶先民汐線通車 議員憂汐止人潮塞爆東湖

新北捷運汐東線預計2032年完工，但銜接的民生汐止線還在送審階段，時間差約4到5年，議員憂心，汐東線通車後，把汐止民眾載到東湖，卻無捷運可搭，人潮恐會塞爆東湖。捷運局表示，目前規畫用空橋連接文湖線協助輸運。

議員游淑慧指出，民生汐止線目前進度慢，但汐東線一直前進，如果先通車到東湖，把汐止人載來，但東湖當地人口稠密，捷運文湖線東湖站已經超過負荷，公車道路、交通也很複雜，很擔心會不會像淡北快速道路，出了新北，但塞在台北。

對於民生汐止線的進度，北市捷運局長鄭德發指出，基隆、新北、台北的聯合複審報告已經送中央，等著排審，北市的部分就是基本設計，包括土建、各個車站的位置、路徑、施工基本設計，機電系統今年初也開始啟動基本設計。

鄭德發直言，未來汐東線通車，很難馬上跟民生汐止線連起來，因為是汐東線先審先動工，又是高架段，工程會比地下段快三分之一的時間，台北市在地下段，進度會差了至少4到5年。

不過鄭德發表示，汐東線的東湖站，位在台北捷運文湖線的東湖站（SB10站），未來將透過兩座跨越國道1號的連通空橋，即可轉乘文湖線，空橋長度雖然有2、300公尺，但會用電動步道輸送人潮，會與汐東線東湖站同時完工，把人潮送至市區。另外，東環段的北段也會比較早完工，透過東環段接北環段，也可以和捷運紅線交接。

