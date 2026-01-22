汐東線＋基隆捷運 侯盼解汐止交通壅塞

新北市長侯友宜（站立者）22日率市府團隊赴汐止區與里長行動治理座談，地方最關注的仍是交通與基礎建設，侯友宜表示，汐止區透過捷運汐東線、基隆捷運的雙軌布局，未來可望紓解汐止交通壅塞狀況。（高鈞麟攝）

新北市長侯友宜22日率市府團隊赴汐止、深坑區與里長行動治理座談，地方最關注的仍是交通與基礎建設。侯友宜表示，汐止區透過捷運汐東線、基隆捷運的雙軌布局，未來可望紓解汐止交通壅塞狀況；而深坑區是北台灣的觀光重鎮，更是深具發展潛力的宜居行政區，市府正全力推動深坑輕軌與基礎建設。

針對汐止區的交通與基礎建設，侯友宜指出，捷運汐東線、基隆捷運的雙軌布局，未來汐止可望紓解交通擁塞狀況。另汐止增設匝道已在任內完成改善工程，有效緩解在地交通壓力。

除了大型工程，關於市民日常行走空間，侯友宜指出，至今已移除全台最多的872個變電箱；尚未遷移的部分，他會親自與台電積極溝通、解決困難，這項工作對翻轉市容與保障行人安全至關重要，一定要持續推動。

今年度預算已通過審議，汐止區預算增加約1.06億元，侯友宜特別叮囑各項計畫應盡快發包。

至於深坑輕軌部分，捷運局表示，民國114年11月提交修正報告送中央審議，預期完工後將大幅改善聯外交通；市府亦同步規畫在相關建設計畫中，納入深坑運動中心，完善在地休閒機能。

由於深坑老街假日停車需求倍增，交通局回應，除優化既有設施，並研議於社宅空地開闢停車位；校園停車場則需評估聯外動線，持續跨局處溝通。另市府規畫新建橋梁串聯景美溪左右岸自行車步道，讓遊客從河岸廊道直通深坑老街，且專案補助維護老街建築。深坑區汙水下水道建設擬爭取納入中央第7期建設計畫，116年啟動銜接台北市系統。