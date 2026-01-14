汐止人不用再塞了！康寧街崩塌邊坡提前復原 侯友宜現場致謝

汐止區康寧街邊坡去年10月發生土石滑落，養工處每日不間斷推進工程，農曆年前順利提前完工。（高鈞麟攝）

新北市汐止區康寧街邊坡去年10月因受風神颱風外圍環流影響，強降雨導致土石滑落，危及上方住戶安全。由於康寧街是汐止主要幹道，施工團隊克服地質與天候條件不佳，每日不間斷推進工程，農曆年前順利提前完工。新北市長侯友宜14日視察表示，感謝施工人員的辛勞，讓居民與用路人重獲安全順暢的通行環境。

114年10月22日，因連日大雨，康寧街邊坡土石坍塌，導致交通中斷、塞車，威脅住戶安全；市府緊急撤離住戶，工務局動員人力與調派機具進場搶修，先以混凝土塊保護坡腳、加蓋帆布，避免坍方範圍擴大。

新北市長侯友宜14日視察汐止康寧街邊坡修復工程。（高鈞麟攝）

康寧街邊坡崩塌長約27公尺、高約22公尺，養工處鋪設貼地式防護網712平方公尺及施作238支自鑽式岩栓，並以厚10公釐混凝土噴漿保護坡面，同時於道路旁增設高2公尺擋土牆。（高鈞麟攝）

汐止區伯爵街14巷護岸復建工程已於114年11月23日完工，總經費近 1300萬元。（高鈞麟攝）

工務局長馮兆麟表示，邊坡崩塌長約27公尺、高約22公尺，汐止區公所及汐止警分局第一時間搶通道路，工務局迅速邀集技師啟動社區建物安全評估，隨即由養工處進場修復邊坡。同時拆除大隊移除危害邊坡的外推平台，以確保整體安全。

養工處長鄭立輝說，康寧街崩塌後的坡面接近岩盤，因此採自鑽式岩栓搭配掛網方式加固，鋪設貼地式防護網712平方公尺及施作238支自鑽式岩栓，並以厚10公釐混凝土噴漿保護坡面，同時於道路旁增設高2公尺擋土牆，防止土石滑落。

此外，汐止區伯爵街14巷亦發生道路下陷，水利局先行完成護岸改善，在路面與河道下方分別打設96支鋼軌樁與95支鋼軌樁，施作高7公尺、長45公尺擋土牆，以及44公尺長的矮牆與鋼板護欄，再由養工處接續進場回填路基與鋪設瀝青混凝土，並增設陰井收集雨水排出河道，提升整體防災效能。

水利局表示，伯爵街護岸復建工程已於114年11月23日完工，總經費近1300萬元，因護岸約3層樓高、高達8.5公尺，團隊需在河道內搭設5層施工架才能作業，工程難度極高。施工期間遭遇2次颱風及豪大雨，共進行3次施工架撤離與重搭，考量通行需求，特別將護岸厚度加寬2公尺，強化道路整體穩固性。

