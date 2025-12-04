汐止供水「一區兩制」 張錦豪偕沈發惠推全面改用翡翠水庫水源

248251204a08

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

針對11月27日基隆市八堵抽水站發生的油污污染事件，新北市議員張錦豪表達高度關切，這起事件導致基隆多處用水出現異味，並蔓延波及新北市汐止部分地區，引發當地居民恐慌與不滿。張錦豪接獲民眾反映後，立即要求自來水公司儘速提出改善及補償方案，同時指出此事凸顯汐止用水「一區兩制」的結構性問題，他並承諾將全力推動全區改用更穩定的翡翠水庫水源。

張錦豪表示，在接獲陳情後，第一時間即會同立法委員沈發惠及汐止區長向自來水公司反應，根據台灣自來水公司第一區管理處回覆，該事件源於基隆市八堵抽水站發生的油污污染水源事件。當時受影響區域主要集中在基隆市安樂區、仁愛區、七堵區，新北市汐止零星地區亦有異味傳出。

台水強調，在事件發生後即於第一時間啟動緊急處置，針對污染源頭採取積極行動。應變措施包括全面切換至新山水庫水源、暫停基隆河取水，同時進行管線設備的清洗，並執行大規模排水作業。台水稱目前供水水質均符合標準，請民眾安心；若民眾打開水龍頭仍感到異味，建議可先排放一段時間，如未改善，可撥打1910專線，台水將派員到場協助處理。

張錦豪2日在議會中特別關心居民因污染事件產生的生活支出與補償事宜，水利局局長宋德仁承諾將動用災害預備金進行補助，並提醒申請人應依規定具體提出以下5類證據，向里辦公室或汐止區公所一樓經建課申辦填寫表單：包括購買飲用水之憑證、水塔清洗之費用單據、用水異常之影像紀錄、就醫證明與費用單據，以及其他必要支出證明，民眾所持所有單據正本，務必留存至後續程序終結，並建議先行計算相關支出總金額。

除了爭取短期補償外，張錦豪指出，此次事件再次凸顯汐止地區供水系統「一區兩制」的結構性問題，即汐止雖屬新北市轄區，但供水系統分別來自新山水庫及翡翠水庫，約40多個里使用新山水庫的水。因此，他強調將緊鑼密鼓與沈發惠持續推動汐止區全面改用更穩定、優良的翡翠水庫水源。

為此，張錦豪也在議會中當面與新北副市長朱惕之、水利局長宋德仁、捷運局長溝通，推動在汐東捷運要徑工程中新增800mm供水管線，此舉將能大幅提高汐止民眾使用翡翠水庫水源的覆蓋率。

張錦豪強調，新北市政府必須正視汐止民眾長期面臨的用水困境，他要求市府應加速推動相關管線工程進度，並積極與中央單位協調水源調度，從根本上解決用水品質不穩的隱憂，確保市民享有穩定、安全的用水環境。

