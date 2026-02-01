汐止內湖喜圍爐團圓 冬令發放傳愛聚福緣

志工巧扮財神爺送喜糖祝福，並以音樂〈The Final Countdown〉帶動上菜秀。

慈濟基金會內湖與汐止聯合舉辦冬令物資發放暨圍爐活動，來自兩地的感恩戶與關懷戶共六十一戶、一百二十位參加，並有四百一十五位志工投入服務。活動透過物資發放與團聚圍爐，期盼讓弱勢家庭在寒冬中感受溫暖，迎接一個幸福團圓的新年。

慈濟走過一甲子，六十年來冬令發放從未間斷。自1969年2月9日證嚴上人在普明寺舉辦首次冬令發放以來，慈濟志工始終秉持慈悲濟世的初心，於農曆年前為弱勢族群送上最真摯的關懷。當年發放慰問金、棉被、衣物與米食，並備辦素筵溫暖圍爐的精神，至今仍在各地延續，並擴展至全球。

廣告 廣告

志工端上佳餚，讓大家盡情享用。

課務與活動組精心籌備，準備一袋袋豐盛物資與物資卡，讓弱勢家庭帶回家過好年。二十桌圍爐佳餚由志工熱情款待，七菜一湯搭配水果與應景發糕、蘿蔔糕，象徵十全十美，讓參與者吃得快樂飽足，也透過團聚營造暖心氛圍。

活動開始，志工列隊迎賓，送上摸彩券並陪伴闖關。義剪、人醫會義診、祈福區、古早童玩、春聯揮毫、蔬食好滋味、心靈小站咖啡等多元體驗，讓民眾在遊戲與互動中收穫健康與喜悅。內湖區區長陳旭裕到場致詞，肯定慈濟活動與政府推動社區共好的方向一致，為寒冬帶來溫暖，展現大愛。他祝福所有家庭新的一年健康平安、幸福成功。

二十桌圍爐佳餚由志工熱情款待，七菜一湯搭配水果與應景發糕、蘿蔔糕，象徵十全十美。

義剪站服務五十人次，志工耐心陪伴孩童完成剪髮，讓孩子笑稱「我最帥」。義診站則有四十位民眾接受醫師諮詢與衛教，獲得健康指引。蔬食站提供美味佳餚，民眾直呼「比葷食還好吃」，並響應茹素護地球。在春聯區，龔女士挑選「福慧圓融」四字，象徵幸福圓滿。她感恩慈濟師兄姊長期陪伴，並表示：「每年冬令發放與圍爐，讓我感受到我不是一個人，而是與慈濟人在一起，是一家人。」

慈濟基金會內湖與汐止聯合舉辦冬令物資發放暨圍爐活動，來自兩地的感恩戶與關懷戶共六十一戶、一百二十位參加，並有四百一十五位志工投入服務。

闖關結束後，眾人進入佛堂會場，汐止區團隊帶動健身操，司儀以「有願就有力」勉勵大家，並播放兩戶社區個案影片。第一戶蔡女士一家，丈夫阿福突罹腦幹中風，曾被判定為植物人。多年來在家人與慈濟志工陪伴下積極復健，如今能坐輪椅外出唱歌，展現生命韌性。兒子偉偉在志工鼓勵下獲新芽獎學金，畢業後投身長照服務，從受助者轉為助人者，感恩慈濟陪伴。

冬令物資提袋禮，內含香積飯、香積麵、蔬食餅乾、木鱉果素鬆及福慧珍粥等淨斯食品。

第二戶龔女士一家，丈夫因意外顱內出血致肢體癱瘓。龔女士堅毅守護家庭，並在慈濟陪伴下培養出正向能量的女兒。她推動「竹筒歲月」，號召同事募心募愛，印證「知福、惜福、再造福」。

兩戶故事展現苦難中的堅韌生命力與善的循環。內湖關懷戶溫先生分享，自己因手術失敗坐輪椅，曾心灰意冷甚至萌生輕生念頭，幸有慈濟師兄長期陪伴，讓他感受如光明燈般的溫暖。他表示要教育孩子幫助他人，延續這份愛。

摸彩抽獎與驚喜獎增添歡樂氛圍。

活動進入最高潮，志工巧扮財神爺送喜糖祝福，並以音樂〈The Final Countdown〉帶動上菜秀，志工端上佳餚，讓大家盡情享用，摸彩抽獎與驚喜獎更增添歡樂氛圍。就讀大學的王逸丞同學分享，參與「揚善青年」活動讓他理解慈濟理念，並鼓勵年輕人投入善行；幼教老師陳彥菁則感謝慈濟在她喪夫低谷時伸出援手，給予重建生活的勇氣，並在圍爐中感受幸福與溫暖。

活動尾聲，內湖與汐止志工團隊在大門口致謝，並致贈冬令物資提袋禮，內含香積飯、香積麵、蔬食餅乾、木鱉果素鬆及福慧珍粥等淨斯食品，搭配物資卡與志工滿滿祝福，在溫馨氛圍中，圓滿冬令發放暨圍爐活動。慈濟志工以行動傳遞愛心，讓弱勢家庭在寒冬中感受幸福與希望，迎接新的一年平安吉祥。

撰文：吳珍香／攝影：洪易辰、林建成