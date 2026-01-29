汐止公車舊又髒！椅背氧化卡垢 居民吐槽「遊民都不敢坐」

公車票價相對便宜，但乘車環境卻引發民怨，一名網友分享，汐止多條公車路線車況老舊，近日搭乘藍39號公車時，發現椅背氧化卡垢，外觀斑駁，引起討論，不少當地居民直呼「髒到連遊民都不敢坐」，也指出多條路線都有類似問題，不過近期已有民眾發現，部分路線開始汰換為電動公車，但全面更新恐仍需一段時間。

一名網友日前在臉書社團「汐止集團」發文抱怨，搭乘汐止藍39號公車時，上車入座赫然發現前方椅背嚴重氧化，外觀斑駁又老舊，忍不住吐槽「這是什麼第4線、第5線城市的公車嗎？」

從原PO貼出的畫面可見，公車椅背原本應為灰色，因長期氧化脫皮並卡滿汙垢，部分位置甚至變成棕色，看起來很骯髒。

貼文引起網友熱烈討論，「這太離譜了」、「髒到連遊民都不敢坐」、「真的，汐止很多公車超落後」、「包包和膝蓋都會卡到白白的粉」。另有汐止居民分享，當地多數公車車齡偏高，除了藍39號外，藍21、藍23及711路線也有類似情況，不過近期也注意到部分路線如藍15號已開始引進電動公車，似乎正逐步汰換更新。

原PO也在留言中補充表示，汐止公車整體老舊，所幸路線不會行駛到台北市區，否則恐讓觀光客誤以為台灣十分落後；針對公車破舊、噪音及褪色等問題，他已寫信向政府單位反映，但目前僅收到制式的官方回應。

