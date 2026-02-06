汐止分局「守護新北安全座談會」 攜手社區共築平安年節

汐止警分局近日舉辦「守護新北安全座談會」。(讀者提供)

記者黃秋儒／新北報導

為提升市民年節期間的安全意識，汐止警分局近日舉辦「守護新北安全座談會」，邀集區公所、里長、民防、義警、義交、銀行、商家、移工仲介公司等業者及12所國民小學校方代表共同參與，現場互動熱絡、氣氛熱情。警方除交出亮眼治安與交通成效外，並跳脫以往制式宣導方式，改以貼近生活的實際情境，帶領民眾一起思考「當危機來臨時，我該怎麼做？」讓安全觀念不再只是口號，而是能真正派上用場的行動指南。

汐止警分局指出，在2月4日厚德里陳里長舉辦的寒冬送暖老人供餐會中，警方透過案例分享提醒，春節期間詐騙手法特別活躍，此次更特別加強識詐宣導，提醒民眾年節及災害期間詐騙手法容易趁亂滋生。汐止分局除強化偵防能量外，114年度藉宣導和金融機構協力阻詐近億元，分析以假網拍、假投資及假交友投資詐財為主要高發手法，尤以假投資類型財損金額最高，呼籲民眾務必提高警覺。

廣告 廣告

汐止警分局提到，警方透過實際案例分享，提醒民眾切勿輕信網路投資訊息或不明連結，並牢記「冷靜、查證、報警」三原則，遇可疑情形立即撥打165反詐騙專線或110報案，避免落入詐騙陷阱。新北市整體詐騙趨勢仍嚴峻，更凸顯在地識詐宣導的重要性。此外，也特別提醒大家在災害發生時，應遵守警察的指引，配合疏導，共同維護交通秩序，呼籲大車業者，上下學時段，勿通行學區道路，另請校方精進導護人力，共維學童交通安全。

汐止警分局表示，年節將近，115年重要節日安全維護工作將自2月9日22時起至2月23日24時止實施，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸。警方將全面加強治安、交通及服務工作，守護市民平安過好年。民眾外出返鄉或旅遊，可向派出所申請住家安全維護；如需提領大額現金，也可申請警力護鈔，請大家多加利用。

汐止警分局強調，安全不再是警察單方面的努力，而是社區共同的責任。透過座談交流，讓里長、業者與居民成為彼此的安全夥伴，從社區出發，把正確的安全觀念深植日常生活。警方將續以務實行動守護地方，攜手打造更安心、更有韌性的幸福汐止。