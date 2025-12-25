汐止北山大橋三車誤闖機慢車道 女駕駛逆向害騎士自摔

轎車逆向開上北山大橋機車道，騎士緊急煞車，慘跌摔傷臉。（圖／TVBS）

聖誕節期間，新北市汐止北山大橋機車道發生罕見交通亂象，同時出現三輛轎車誤闖機慢車道，其中一名女駕駛更是逆向行駛，導致一名騎士緊急煞車自摔受傷。事發當天有兩名外籍遊客因不熟悉路況誤入機車道，而當地車行人員表示，儘管現場設有明顯禁止標誌，類似情況仍時有發生，過去曾有小巴士和計程車也曾誤闖此處，引發交通安全疑慮。

轎車逆向開上北山大橋機車道，騎士緊急煞車，慘跌摔傷臉。（圖／TVBS）

在12月25日聖誕節上午，新北市汐止北山大橋機車引道發生一起特殊的交通事故。當時機車騎士正常行駛在機慢車道上，準備到達下橋處時，突然發現前方車輛降低速度。原來是有兩輛白色租賃車誤闖機車道，分別由韓國籍余姓駕駛及香港籍李姓駕駛所駕駛。騎士好不容易從車子左側通過，卻又遇到更驚險的情況——一輛由32歲葉姓女駕駛的轎車竟然逆向駛來，導致迎面而來的40歲張姓騎士緊急煞車，自摔跌倒，臉部受傷，所幸意識清楚後被送醫治療。

廣告 廣告

附近車行人員對此情況相當無奈，他們指出：「路這麼小，駕駛進去到那個彎應該也知道路那麼小，應該要倒車回來才對。」他們還強調，現場明明白天視線良好，且設有清楚的紅字禁止車輛進入標誌，但仍有駕駛不小心誤闖。「那邊明明就牌子那麼大的字，駕駛卻還是開進去機慢車道。」

實際查看現場，地面標誌確實有一個左轉方向是開往旁邊汽車商行，但有些駕駛會忽略路邊制止進入標誌，誤以為也能直行。車行人員透露，除了轎車外，過去還曾見過小巴士、計程車也誤闖或逆向行駛在機車道上，顯示此處交通標示可能需要更明確的設計。

這次事件中，三輛誤闖的車輛碰巧都是同一車廠品牌，引發網友逗趣留言，詢問是否在機慢車道上舉辦車聚。同一時間三輛車同時跑錯車道的罕見情況，不禁讓人疑惑：是駕駛太疲勞了，還是一場特殊的聖誕驚喜？

更多 TVBS 報導

疑身體不適！ 6旬婦「減速後暴衝」 2女噴上引擎蓋重摔

監理站前「30秒6車逆向」遭檢舉 開12張罰單

台2線驚險對撞！小客車撞毀護欄「險墜落邊坡」恐怖畫面曝

西屯婦人遭聯結車輾過身亡！彰化女騎士「被捲車底」幸運獲救

