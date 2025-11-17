汐止南港昨晚大塞車2小時 警方：展覽撤場加下班車潮

汐止、南港地區昨（17）日晚間大塞車，許多民眾經過環東大道、經貿二路及南港展覽館周邊時，全都動彈不得。警方調查後指出，由於南港展覽館食品咖啡展在進行撤展作業，加上下班車潮及雨勢，才導致嚴重塞車。

汐止、南港地區昨（17）日晚間大塞車。（示意圖／取自pixabay）

有民眾昨晚在社群媒體分享塞車慘況，指出「環東大道的車流幾乎不動」、「市民大道往南港展覽館塞1小時，轉進經貿二路又塞半小時」、「國三轉環東整個爆掉」，還有人抱怨他從世貿公園地下停車B3到B1竟花了超過1小時，交通壅塞情形嚴重，讓許多用路人叫苦連天。

南港交通分隊指出，昨晚約從17時至18時間開始大塞車，主要是因為南港展覽館食品咖啡展撤展期間，大量廠商車輛湧入，再加上下班車潮與雨勢影響，以及南港也發生好幾起車禍事故，導致車流一路回堵至汐止。

新北汐止分局與台北市南港分局獲報後，派遣多名警力前往大同、民權路口進行疏導，交通分隊也在大同路、南陽街口與大同、新台路口加強勤務，協助加速南港往汐止方向的車流排出。

經過多處路口同步疏導後，約於20時40分，汐止轄區至南港區方向的車流終於恢復順暢，警方也將持續掌控交通狀況。

