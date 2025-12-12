汐止同興路地下道工程 延1年完工

汐止同興路穿越國道工程採用「管冪工法」，承攬廠商萬德營造工程進度延宕，延至民國115年10月4日完工。（高鈞麟攝）

萬德營造公司承攬新北市汐止區同興路穿越國道工程，原預計民國114年底完工，因缺工、工法難度等因素，導致進度延宕，延至115年10月4日完工。無獨有偶，萬德營造另承攬捷運環狀線「板橋民生地下道工程」，同樣因諸多因素，工程嚴重落後。新北市新建工程處表示，已要求承攬廠商在兼顧國道行車安全及施工安全下，積極趕工。

同興路穿越國道工程採用「管冪工法」，直接貫穿高速公路底下，建立從新社后橋通往國道1號的捷徑，解決汐止社后地區南北聯絡道路不足問題。萬德營造也是承攬捷運環狀線「板橋民生地下道工程」施工廠商，亦因財務出問題，114年10月24日起無故不進場施工，已遭新北捷運局解約，而汐止、板橋2項工程同為管冪工程。

萬德營造陳姓負責人受訪喊冤，高速公路路面下填滿非營建事業廢棄物，施工難度極大，即使每天施工逾12小時，進度仍緩慢，使得工期展延超過契約工期1倍以上。近年物價飛漲，成本暴增，新工處雖有物價指數補貼，可是入不敷出，希望能依市價調整未完成工程的價金。

國民黨議員白珮茹說，打通同興路對地方而言非常重要，未來完工後，車輛直接駛上高速公路，無須繞行中興路、樟樹二路，可紓解車流。

民進黨議員張錦豪指出，3年的工期延長至6年，監造單位須負一定責任，在合理的範圍內，可接受預算增加及工期展延，但工期、預算經過嚴格評估，並經公開招標，工程應盡速完工。承攬廠商在板橋曾有不良紀錄，在汐止施工時亦造成鄰損，加上捷運汐東線墩柱也在同興路，工務局務必嚴格審查完工進度。

新工處說明，目前工程持續施工中，依據契約規範及安全要求主包商萬德營造執行合約，新工處及監造單位持續密切管控廠商財務發展、履約狀況及出工情形，如達終止契約要件，將依合約規定辦理。截止今年12月11日止，工程進度略有落後，已要求廠商在國道行車安全及施工安全下，積極趕工中。