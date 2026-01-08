汐止地政事務所舉辦「汐品萬金」檔案展〡四大亮點讓您走入時光隧道

▲新北市汐止地政事務所在汐止圖書館大同分館陳列館舉辦「汐品萬金－沿著時間的河流，看見三地的足跡」地政檔案應用展。圖為汐止地政事務所主任歐彥熙介紹活動與致詞。（照片 / 王麗美）

【記者王麗美 新北市報導】

新北市汐止地政事務所於1月5日至23日，在新北市立圖書館汐止大同分館陳列館舉辦「汐品萬金－沿著時間的河流，看見三地的足跡」地政檔案應用展。汐止地政事務所主任歐彥熙表示，本次展覽結合汐止社區大學提供的在地文史資料，內容相當豐富多元，打破民眾對地政機關刻板印象，將地政檔案與汐止、金山及萬里地景結合，讓地政走入生活。



本次展覽讓地政工作走出辦公室，透過呈現地政歷史檔案，希望讓更多民眾理解，這些檔案不只是行政紀錄。歐彥熙主任也表示，透過這些照片與許多地政檔案的結合，在大家熟悉汐金萬風景背後，也可以看到許多各種地政業務的推動。本次也突破傳統靜態展示，特別採行影音與圖文的雙軌呈現方式，由黃導報報的團隊拍攝了精彩的影片說明，讓參觀民眾不僅可以回顧在地獨有的文化景點，更能體會地政業務其實與日常生活息息相關。

汐止社區大學校長鄭維棕則表示，汐止社區大學服務的範圍包括汐止、萬里、金山與石門，本次與汐止地政事務所一起推動「汐品萬金」地政文化展，透過生動的照片與影片，可以讓這三區的鄉親更瞭解在地的土地文化發展，也讓大家透過瞭解自己的家鄉後更珍愛自己的土地。

而參與本次活動的在地團隊包括，還包括新北市社區營造協會理事長陳裕宏及高松根教授、汐止地方發展聯盟理事長王志德、汐止圖書館主任陳進益、紳士協會汐止分會會長杜錫源、荒野保護協會台北分會汐湖連絡處負責人林智謀老師、新北市水岸都市永續發展協會理事長陳永順、汐止區農會理事長曾忠信及常務監事李正治、新北市不動產公會汐止區聯誼會監事梁啟雄等。

▲參與的伙伴一起合影。（照片 / 汐止地政事務所）歐彥熙主任也表示，而本次地政展共有四大精彩亮點，包括：

【亮點一：跟著地政去旅行！體驗汐金萬三地景點背後的密碼】



當您平日漫步在汐止星光橋、金山老街、溫泉及萬里野柳等地方時，不會特別聯想到與地政工作的關聯性？此次地政檔案應用展中，將精選汐止、金山及萬里著名地標與地政小常識連結，例如：透過辦理金山市地重劃解決金山老街困擾的停車問題，以及萬里野柳海岸土地原來不得讓私人取得，所以更能維護原始景觀。



【亮點二：走入時光隧道！影音重現汐止發展】



本展透過珍貴的影像紀錄，呈現汐止地所歷史、地政業務從人工作業演進至電腦化的過程，也介紹轄區汐金萬的城市變遷及重大建設，更重現基隆河昔日氾濫時，那段揮之不去的苦澀記憶，透過與各單位合作蒐集的舊檔案及照片，製作影像及該所退休人物專訪，完整呈現地政同仁的辛勞，以及對於城市發展的重大貢獻。



【亮點三：買房不踩雷！跟著「汐心女孩」闖關大冒險】



本展設計了「汐心女孩的買房大冒險」專區，將複雜的不動產買賣流程趣味化為一系列的闖關遊戲，包含買房前善用新北不動產愛連網的實價登錄專區；教大家認識登記謄本、簽約及繳稅過程；取得不動產後如何防止詐騙等注意事項等關卡，透過互動方式讓民眾得到實質收穫。

▲汐止社區大學校長鄭維棕。（照片/汐止地政事務所）

▲現場展示的部分內容。（照片/蕭陽義）

【亮點四：細說汐金萬土地地段號命名由來】



地政機關為便利管理土地，會將不同區域土地以不同地段號命名，本次展覽讓在地鄉親更能了解地段名稱的由來，此外，該所也製作汐金萬地形立體化模型，展現從都市到北海岸的完整地貌，並展示早期的地藉測量圖藉，對於測量歷史有興趣的民眾，千萬不要錯過。



本次展覽自1月5日(星期一)至1月23日(星期五)上午8時30分至下午5時免費開放(除配合圖書館休館)，另特別提供預約團體導覽解說服務，歡迎學校、社團、機關單位至汐止地政事務所官網線上申請或電話洽詢（(02)-26421621分機111或100），體驗一場兼具文化性與知識性的地政檔案饗宴。

