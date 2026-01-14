汐止坍方搶災提前完成 侯：展現跨局處協作效率

【記者葉柏成／新北報導】新北市長侯友宜今〈14〉日視察汐止區康寧街邊坡滑落、伯爵街14巷道路塌陷災後復建工程復建成果表示，在市府團隊努力下均已提前完工，趕在過年前恢復通行，感謝施工人員的辛勞，讓居民與用路人重獲安全順暢的通行環境，安心迎接新年。

侯友宜表示，去年10月因風神颱風外圍環流影響，強降雨造成康寧街邊坡滑落，危及上方住戶安全；康寧街是新北與基隆的重要交通要道，施工團隊克服地質與天候條件不佳，每日不間斷推進工程，順利提前完工。伯爵街14巷道路下陷，工務局和水利局合作啟動搶災，完成護岸重建並恢復道路通行，展現市府跨局處的協作效率。

《圖說》工務局長馮兆麟說明伯爵街14巷路面塌陷重建工程的內容。〈工務局提供〉

工務局長馮兆麟指出，康寧街邊坡崩塌長約27公尺、高約22公尺，汐止區公所及警察局汐止分局第一時間搶通道路，工務局迅速邀集技師啟動社區建物安全評估，隨即由養工處進場修復邊坡。同時市府拆除大隊移除危害邊坡的外推平台，以確保整體安全，工程提前於114年底完工。

他表示，近年來氣候變遷與強降雨頻繁，尤其汐止處於多雨環境，工程施作時需考慮降雨因素，施工團隊憑藉氣象預報及多年搶災經驗，彈性安排每日施作工項，得以提前完工，讓市民能夠過好年。

《圖說》去年10月因風神颱風外圍環流影響，造成汐止區康寧街邊坡滑落，養工處積極搶修，趕在過年前完成復建工程–圖為完工前。〈工務局提供〉

養工處長鄭立輝補充，康寧街崩塌後的坡面接近岩盤，因此採自鑽式岩栓搭配掛網方式加固，鋪設貼地式防護網712平方公尺及施作238支自鑽式岩栓，並以厚10公釐混凝土噴漿保護坡面，同時於道路旁增設高2公尺擋土牆，防止土石滑落。

他說，伯爵街14巷發生道路下陷，水利局先行完成護岸改善，在路面與河道下方分別打設96支鋼軌樁與95支鋼軌樁，施作高7公尺、長45公尺擋土牆，以及44公尺長的矮牆與鋼板護欄，再由養工處接續進場回填路基與鋪設瀝青混凝土，並增設陰井收集雨水排出河道，提升整體防災效能。

《圖說》汐止區康寧街邊坡滑落完工後。〈工務局提供〉

水利局長宋德仁表示，汐止區伯爵街護岸復建工程已於 114 年 11 月 23 日完工。總經費近 1,300 萬元，因護岸高達 8.5 公尺（約 3 層樓高），團隊需在河道內搭設 5 層施工架才能作業，工程難度極高。

《圖說》伯爵街護岸第一階段先完成臨河側7米高擋土牆。〈水利局提供〉

他說，施工期間遭遇兩次颱風及豪大雨考驗，為確保防汛安全，團隊共進行 3 次施工架撤離與重搭，過程雖艱辛但堅持安全第一。此外，考量伯爵街通行需求，特別將護岸厚度加寬 2 公尺，強化道路整體穩固性，提供市民安心的用路環境。