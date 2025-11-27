汐止婦墜河堤草叢失聯18小時 警地毯式搜索成功救回

警方與消防人員將陳婦救出。（圖／翻攝畫面）





新北市汐止一名陳姓婦人，週一（24日）下午出門後就此失蹤，家屬焦急萬分報警尋求協助，最終卻只調到陳婦離家後搭計程車離開，警方研判陳婦可能會在基隆河堤步道附近活動，前往現場展開地毯式搜索，果然在隔天（25日）下午尋獲陳姓老婦倒臥草叢中，急忙聯繫醫護人員到場將她送醫，所幸並無大礙，陳婦家屬後續也特別在臉書社群發文感謝警方的熱心協助。

據了解，家住汐止的76歲陳姓婦人，週一（24日）下午出門後就此失蹤，由於她行動不便且離家時精神狀況不佳，家屬焦急萬分，當天深夜10時許，急忙跑到汐止分局長安派出所報案。

廣告 廣告

警方急忙調閱監視器，發現婦人離家後，便搭乘計程車離開，擴大追查後，推測陳婦最後出現地點可能是在汐止區基隆河堤步道一帶，隨即派遣多名警力前往進行地毯式搜索。

警方直到隔天（25日）下午4時許，終於在河堤步道邊坡的草叢中，發現陳婦倒臥草叢中，急忙聯繫新北市消防局派員將她送往醫院救治，所幸經治療後並無生命危險，陳婦家屬後續也特別在臉書社群發文感謝警方的熱心協助。

警方與消防人員將陳婦救出。（圖／翻攝畫面）

更多東森新聞報導

逼愛犬淡水老街戴墨鏡叼筒討「打賞」 飼主挨罰8萬沒入犬隻

新北男疑溪邊抓螃蟹違規穿馬路！ 騎士煞不住撞上殞命

新莊男自助洗衣店內「握棒摩擦」！ 落網認坦言：一時興起

