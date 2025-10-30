汐止學童屢攻擊師生 教育局：持續追蹤輔導

（中央社記者曹亞沿、黃旭昇新北30日電）新北議員今天指出，汐止區一名國小男童在校翻桌、毆打老師，共27名師生受害。教育局表示，第一時間啟動安全與輔導機制、指派心理師協助，將持續輔導追蹤。

民進黨籍新北市議員張錦豪今天在市政總質詢中指出，汐止區一名小學四年級男童，長期在課堂上脫序咆哮、翻桌，除了同學被霸凌，連校長、主任、輔導員、家長會長都受害，影響學生受教權與教師安危。

張錦豪說，該學生原本在汐止區某校就讀，但因暴力攻擊同校師生案件頻傳，校長、主任、老師及同學曾遭語言及暴力攻擊，經協調後決定讓該生轉到另一校，盼藉由轉換環境改善行為。

但該名學童轉校後，9月開學第一天就咬傷、毆打老師，一個多月以來已有7名師長、20名學生受到肢體與言語暴力攻擊；學校派了助理員安撫該生情緒，結果也被攻擊腹部送醫。還有女學生因壓力過大，邊吐邊哭，心理承受極大壓力。

張錦豪說，依目前制度，對該學生只能用愛的輔導、甚至轉介到教會輔導也是亂砸毀物品，並對牧師出言不遜恐嚇。且按照法規國小不能請警察少年隊進校園處理紛爭，「請問誰來保護心生恐懼孩子們的受教權？誰要來保護老師們的安危？」呼籲市府正視前線教師的處境。

警察局長方仰寧表示，原則上12歲以下的行為不罰，但警方在校方同意之下，可以會同教育局進入校園處理糾紛案件。

侯友宜說，只要校方有請求，警方都可以派駐。該個案很特殊，教育局已窮盡所有方法，包括心理諮商都有協助。至於是否要裝錄影監視系統保護安危，將與校方、家長等協調，只要各方同意都可試著加裝，特殊個案就用特殊的方法處理。

教育局說明，該生為資源班轉學生，發生攻擊行為後，第一時間學校立即啟動校內安全維護及輔導機制，區隔該生及安撫現場情緒，同步通報教育局及社政單位介入。

教育局已指派輔導諮商中心、特殊教育中心及心理師入校協助，醫療團隊將進行心理評估及行為觀察，提供正向行為支持與課程調整，將持續追蹤輔導成效。學校也會持續記錄該生行為變化，結合家防中心及社福單位，強化家長親職教育與支持系統。（編輯：龍柏安）1141030