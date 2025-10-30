汐止小四生爆長期攻擊師生 教育局：持續跨單位輔導

新北市議員張錦豪質詢中出具疑似受害教職人員蒐證自保證據與驗傷單、23生家長連署陳情書等，請求市府具體協助，侯友宜接下陳情書。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議員張錦豪今(30)日在市政總質詢揭露汐止區國小校園疑似霸凌案，小學4年級男學生轉學仍無法改善疑似語言或肢體暴力長期行為，造成其他師生恐懼。教育局回應，事發時，學校立刻依規定完成校安通報，啟動校安維護、輔導機制，第一時間區隔當事學生、安撫現場情緒，同步通報教育局與社政單位協助，持續跨單位輔導。

教育局指出，已指派輔導諮商中心、特殊教育中心及心理師入校協助，召開個案會議，依「兒童及少年福利與權益保障法」邀集家長與專業人員研擬個別化輔導管教方案，配合醫療團隊進行心理評估及行為觀察，提供正向行為支持與課程調整。

教育局補充，學校持續記錄該生行為變化，滾動調整輔導策略，結合家防中心及社福單位強化家長親職教育與支持系統。

