汐止小學生暴力失控！7師20生受害 教育局持續協助輔導

新北市議員張錦豪今（30）日在議會總質詢指出，汐止區一名小學四年級男童，長期在課堂上脫序咆哮、翻桌，出現嚴重暴力行為，多位師生都受害，希望新北市府可以解決這樣的狀況。新北市長侯友宜回應，這是特殊個案，會責成教育局集結心理輔導、警政單位、學校與家長會等成立專案小組，並先進行緊急處理。

張錦豪指出，該名學生原本在汐止區A校就讀，但因暴力攻擊同校師生的案件頻傳，校長、主任、老師及同學曾遭語言及暴力攻擊，A校家長會委員們與孩子家長溝通協調後，決定讓他轉校，未料開學第一天，該生就出現咬傷、毆打老師的情形，短短一個多月下來已有7位師長、20名學生受到肢體與言語暴力衝擊。

張錦豪指出，該名學生有狀況，學校已盡全力輔導，但成效有限，強調「現在沒有人要當老師」，教師荒已經是國安議題，老師不僅要承受校園暴力風險，還要面對繁重的行政業務與家長濫訴壓力，導致教師報到率逐年下降，呼籲市府正視前線教師的處境，並拿出家長陳情書交給侯友宜。

侯友宜回應，這類狀況特殊，要用特殊方法解決，常規沒辦法解決，帶回管教是個選項，學校無法管教這個孩子，就請家長自己帶回去先做一段時間輔導管教，等穩定再來；第二其他家長也可以請求警察協助幫忙，少年隊有方法讓孩子知道怎麼樣的規矩是不對的，會責成教育局成立專案小組，讓心理輔導、家長、學校、警政單位都進來，並先進行緊急處理。

教育局補充，該名國小資源班轉學生多次攻擊行為事件，發生後學校立即依規完成校安通報，並啟動校內安全維護及輔導機制，第一時間區隔行為學生及安撫現場情緒，確保師生安全無虞，同步通報教育局及社政單位介入協助。

教育局已指派輔導諮商中心、特殊教育中心及心理師入校協助，召開個案會議，依《兒童及少年福利與權益保障法》邀集家長與專業人員共同研擬「個別化輔導管教方案」，並配合醫療團隊進行心理評估及行為觀察，提供正向行為支持與課程調整。

教育局強調，學校持續記錄學生行為變化，滾動檢視輔導策略，並結合家防中心及社福單位強化家長親職教育與支持系統。教育局將持續追蹤輔導成效，兼顧班級秩序與個別學生的成長需求，協助學生逐步回歸穩定學習軌道，營造安全友善的校園環境。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

