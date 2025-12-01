汐止居民反映自來水仍飄汽油味 里長：部分大樓根本請不到洗水塔業者

日前基隆河傳出油污污染，連帶影響基隆及汐止住戶，今日仍有住戶反映水有汽油味。示意圖。pexels



基隆河日前發現油污，連帶影響新山淨水場供水，導致基隆市和新北市汐止區住戶用水受影響，其中汐止一名里長接受記者電訪時表示，今日（12/1）仍有里民反映自來水中有汽油味，許多社區大樓也叫不到洗水塔業者，且有些民眾心理上仍擔心水質，仍繼續選擇買礦泉水。

八堵抽水站附近基隆河上月27日發現油污，導致基隆市及汐止區部分住戶反映自來水出現汽油味，台水公司昨日（11/30）表示，經多次檢驗水質後，確認已無異味，用戶可安心使用。汐止區長林慶豐也表示，今日詢問里長和學校，並無特別反映水中有汽油味的情形，區公所也未接獲民眾腸胃不適相關投訴，上週五自來水公司也已調派人力清洗管路、派水車進駐社區，未來將持續和台水保持聯繫，也會協助民眾處理補償等問題。

廣告 廣告

不過汐止區福安里里長顏群宗接受記者電訪時卻表示，今天早上仍有部分里民反映水中有汽油味，雖然台水有補助清洗水塔，不過汐止社區大樓多，有些大樓根本請不到洗水塔的業者。

顏群宗表示，台水調派雙溪等地的工作人員來汐止支援，每天排放管線水流，同時加派水車供水，經過五天清理後，目前水質應該沒問題，不過民眾心理上可能還是會擔心不乾淨，因此礦泉水仍非常搶手。顏群宗也提到，當地人都知道基隆河水質不佳，連裡面的魚都不敢吃，直到這次事件才發現，原來汐止部分水源是從基隆河抽取。

新北市議員張錦豪表示，今日仍有社區反映自來水有汽油味，推測可能是水塔內汽油味仍未消散。針對水源問題，張錦豪說明，目前汐止地區水源仍是一區兩制，分別來自翡翠和新山水庫系統，未來將繼續爭取全區水源均由翡翠水庫供水。

更多太報報導

佩甄爸爸身分超狂！曾是國手派至象牙海岸 曝他復健背影：不敵使用過度

問題台灣鯛流向出爐！1.3萬片銷18縣市全聯 僅這4縣市倖免

快訊／港府改口！ 大埔火災現場「防護網不符防火標準」