汐止康寧街吊車翻覆+公車拋錨 交通大阻塞！一度單線雙向通行

【記者江孟謙／新北報導】新北汐止區康寧街與福德一路口，今天（16日）上午9時許有吊車翻覆事故，同地不遠處還有公車拋錨，導致交通打結，警方到場進行交通疏導，現場約於上午10時40分左右排除。

據了解，當時吊車欲吊太空包，因重心不穩導致翻覆，，施工單位改派遣其他吊車到場協助，並於10點38分扶正翻覆車輛。

此外，現場不遠處還有一部公車拋錨，導致交通阻塞，拋錨公車經維修人員到場處理，已於10時22分修復排除。警方到場進行交管，康寧街該路段一度僅開放一車道供雙向通行。

現場還有一部公車拋錨。翻攝畫面

