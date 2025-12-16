汐止康寧街「卡到爆」 同路段吊車翻肚、公車拋錨

今（16日）上班時間，一輛施工中的工程車突然翻覆。翻攝畫面

新北市汐止區康寧街今（16日）上午上班尖峰驚傳連環意外，康寧街邊坡修復工程一輛施工吊車作業時疑重心不穩，當場「翻肚」橫躺路中，占據車道，偏偏同一時間又有公車行經該路段突然拋錨，雙重事故夾擊，導致康寧街、福德一路口往台北市方向交通幾近癱瘓，車陣回堵綿延數百公尺，上班族氣炸。

警方指出，事故發生在上午9時許，施工吊車進行吊掛太空包作業時突然失衡翻覆，整輛車橫躺北上車道，動彈不得，不久後，一輛公車又在現場「顧路」，雪上加霜，現場車流瞬間打結，通勤尖峰全面塞爆。

不久後同路段又有公車拋錨，造成交通大阻塞。翻攝畫面

汐止警分局表示，雖未接獲110報案，但社后派出所接獲通報後，立即派員到場拉起警戒、實施交通管制，並透過警廣即時推播路況，呼籲用路人提前改道。施工單位也緊急調派支援吊車與怪手救援，先以怪手嘗試扶正翻覆吊車，隨後支援吊車於上午10時24分趕抵，並在10時38分順利將吊車扶正。

至於拋錨公車，維修人員於10時18分到場，短短4分鐘排除故障，公車於10時22分恢復行駛。待兩起狀況陸續排除後，現場於上午11時恢復單邊雙向各一車道通行，交通才逐漸解套，讓卡在車陣中的通勤族終於鬆了一口氣。



