汐止康誥坑溪賞櫻步道 粉嫩登場

新北市景觀處昨（十九）日表示，時序步入初春，萬眾期待的浪漫櫻花季即將展開！新北市景觀處首推汐止康誥坑溪櫻花廊道，其沿岸種植的山櫻花已悄然綻放，桃紅色山櫻花海與溪畔相互交映，美得令人流連忘返。

汐止區公所即日起至二月二十二日止辦理「文化櫻花季」活動，活動期間投射藝術燈光，呈現夢幻「溪澗夜櫻」之美，營造出與白天截然不同的浪漫氛圍；此外，還有櫻花攝影比賽、農夫市集以及食農教育體驗等精彩活動，詳情可至汐止區公所官網查詢。

汐止康誥坑溪河畔步道平緩，沿岸種有約二百株山櫻花，山櫻花又稱緋寒櫻，花期約在一月下旬至二月，花色為鮮豔的桃紅色，花型呈吊鐘狀，每到櫻花季節，康誥坑溪兩側櫻花與蜿蜒溪畔交映，美不勝收，漫步其中格外浪漫，加上交通便利性，近年來已成為熱門的都會區賞櫻勝地。