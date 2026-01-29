汐止康誥坑溪「固床工加固工程」完工 新北水利局提升防洪安全

248260129a04

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市汐止區著名的賞櫻勝地康誥坑溪，過去因下游河床長年受水流強烈沖刷，導致高程逐年下降，甚至造成早期設置的蛇籠護岸底部出現掏空隱憂。水利局針對文化橋至新台五路段，積極辦理「固床工加固工程」，並已在去年12月底順利完工。這項建設有效降低了沖刷風險，讓整體河道與護岸結構更具穩定性。

水利局長宋德仁指出，康誥坑溪在雨季期間水勢湍急，若不解決河床持續下切的問題，恐怕會波及岸邊櫻花林的生長。水利局新建的固床工能強化河床基礎，並藉由調整水位與水流方向，減緩沖刷對結構的直接傷害。工程特別運用近自然工法，營造深潭與淺灘交錯的水域環境，讓水利局在提升防洪能力的同時，成功維護了河川生態。

當地文化里里長余寶聰表示，工程趕在年底前完工讓地方里民感到踏實，河床穩定後水流不再直衝護岸根基。劉姓居民也提到，康誥坑溪是汐止重要的景觀熱點，過去掏空問題曾對護岸造成隱憂，現在結構補強完成，讓遊客能更安心地親近河岸賞花。水利局對河川安全與景觀維護的投入，獲得地方人士的高度肯定。

隨著工程圓滿完工，一年一度的「康誥坑溪櫻花季」現正熱烈進行中。水利局將公共工程與自然美景結合，搭配盛開的櫻花，構築出安全宜人的親水廊道。新北市政府誠摯邀請市民朋友前來散步，感受水利局整治後的治水成效。未來水利局將持續巡檢轄內河川狀況，優化各項利水設施，提升城市的防災韌性與生活品質。

照片來源：新北市政府水利局提供

