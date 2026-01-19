汐止康誥坑溪200株山櫻花盛開 夜間燈光打造夢幻夜櫻

時序步入初春，新北市汐止區康誥坑溪沿岸種植的約200株山櫻花已悄然綻放，桃紅色花海與溪畔相互交映。汐止區公所即日起至2月22日止辦理「文化櫻花季」活動，每日晚間5時30分起至10時投射藝術燈光，呈現夢幻「溪澊夜櫻」之美。

汐止康誥坑溪河畔步道平緩，沿岸種有約200株山櫻花，往年櫻花盛開之景象美不勝收 。（圖／ 新北市政府綠美化環境景觀處 提供）

新北市景觀處首推汐止康誥坑溪櫻花廊道，河畔步道平緩，沿岸種植的山櫻花又稱緋寒櫻，花期約在1月下旬至2月，花色為鮮豔的桃紅色，花型呈吊鐘狀。康誥坑溪兩側櫻花與蜿蜒溪畔交映，加上交通便利性，近年來已成為熱門的都會區賞櫻勝地。

汐止康誥坑溪櫻花廊道，其沿岸種植的山櫻花已悄然綻放，預估1月下旬至2月上旬盛開。（圖／ 新北市政府綠美化環境景觀處 提供）

活動期間將於每日晚間投射藝術燈光，營造出與白天截然不同的浪漫氛圍。此外，還有櫻花攝影比賽、農夫市集以及食農教育體驗等精彩活動，詳情可至汐止區公所官網查詢。來到汐止康誥坑溪賞櫻，不妨一併至附近福興宮祈福，親子出遊也推薦可順遊至以「天空城堡」為主題的康誥坑公園。

3.+康誥坑溪夜間亮起的「溪澗夜櫻」讓山櫻花在夜間燈光投射下，別有一番風味。（圖／ 新北市政府綠美化環境景觀處 提供）

新北市景觀處長林俊德表示，汐止康誥坑溪為本市熱門賞櫻景點之一，歡迎大家搭乘大眾運輸前往賞櫻，並請大家愛護自然環境，讓美景能永續下去。汐止區公所建置即時花況網站供民眾事先查看花況及人潮，也歡迎追蹤FB「賞花快報」粉絲專頁，將情報最即時、最詳盡的分享給大家。

