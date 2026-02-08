汐止志工春安慰問行動 溫暖守護關懷警消同仁

慈濟六十，關懷行動出發，和氣組長廖美雪帶動志工用愛感恩警察、消防弟兄們犧牲個人農曆春節年假，堅守崗位、守護人民。

隨著農曆新年腳步逼近，家家戶戶忙於除舊布新、迎接團圓時刻，然而在社會的角落，仍有一群第一線英雄默默堅守崗位，守護社區安寧。為表達最誠摯的敬意，汐止慈濟志工三十五人於春節前夕，齊聚汐止靜思堂展開「春安關懷行動」，前往轄區十五個警消單位，慰問約五百二十位同仁。

新北市消防局第六大隊吳應魁副大隊長(中深灰衣)強調：「重要節日安全維護工作」雖已啟動，但消防弟兄的守護並非僅限年假，而是將平時的專業能量轉化為長期的安全防禦網。」

「慰問警消、傳遞溫暖」行動由志工廖美雪、嚴裕榮、張梅貴及張連發帶領，分四條路線前往新北市政府消防局第六救災救護大隊、社后消防隊、社后派出所、長青派出所、烘內派出所、汐止警分局、汐止交通隊、秀峰分隊、長安派出所等十五個單位。

汐止分局社后派出所蔡所長(左三)表示，所有勤務安排都圍繞在巡邏頻率的增加和重要路口的疏導，在執法細節上，警方對公共安全是很堅持的。

志工們感恩消防弟兄長期無私付出，送上橘子禮盒、香積麵、福慧珍粥及靜思語春聯，承載證嚴上人與師父們的祝福，期盼補充同仁體力與能量，並在寒冬中傳遞最溫暖的力量，祈願眾人平安喜樂，共同守護社區安全。

烘內派出所所長鄧智源從警三十多年，志工吳寶花送上靜思語春聯「善納百福」，鄧所長欣喜地表示：「這句好話深得我心，我很喜歡，我不只要貼在所長室，派出所外面也要貼上一張靜思語，與大家廣結善緣。」

新北市消防局第六大隊副大隊長吳應魁強調，春安工作雖以「重要節日安全維護」為主軸，但消防守護並非僅限年假，而是長期持續的安全防禦網。春節期間因賣場、KTV等場所人潮聚集，消防局已針對設備妥善率與避難動線啟動重點查檢，確保公共空間安全。副大隊長李建霖則指出，針對民俗煙火施放，消防單位已加強稽查巡邏，嚴防非法囤積與違規燃放，保障市民生命財產安全。

鄧所長(左四)分享，自任警職之初便已加入慈濟會員，曾帶著妻兒前往花蓮精舍參訪。當時見到師父與志工們投入製作蠟燭、耕種菜園及呈列環保作品等，深受那份無私的貼心與大愛所感動。

社后派出所蔡所長表示，春節期間警方工作核心為「治安平穩、交通順暢、民眾安心」。勤務安排以增加巡邏頻率、加強路口疏導為重點，並特別強化酒駕取締，確保民眾在祥和氛圍中與家人團聚。志工致贈禮品與春聯，誠摯感謝警察弟兄犧牲團圓時光，堅守崗位守護社區。

溫馨的茶敘時光，志工分享慈濟各項志業，包括訪視關懷、骨髓捐贈、汐止樂齡班與日照中心的運作，以及證嚴上人的法語點滴。

烘內派出所所長鄧智源自投身警界三十多年以來，即加入慈濟會員。他欣喜接下志工贈送的靜思語春聯「善納百福」，並表示要張貼於派出所外，與民眾廣結善緣。茶敘中，志工們分享自身投入慈濟的心路歷程，從九二一大地震到汐止大淹水，皆因慈濟人的陪伴而深受感動，進而走入志工行列。鄧所長亦回憶曾帶家人參訪花蓮精舍，深受慈濟人無私付出所感動，並允諾未來將參與汐止園區活動。

長青派出所警員宋柏辰(左)回憶起還在唸國小時，親眼目睹慈濟志工穿梭在災區協助清掃、發放便當的身影。那份感念眾人相助的心，在他心中種下了善種子。

長青派出所年輕警員宋柏辰接待志工。他回憶童年時期親眼見證慈濟志工於納莉颱風災後協助清掃、發放便當，心中種下善種子。警專畢業後，他主動申請回鄉服務，至今已七年，展現回饋鄉里的願力。志工們讚嘆其服務精神，並致贈關懷禮品。

長青派出所警員宋柏辰負責接待，柏辰向志工分享自己非常熱愛警察工作，志工們也紛紛讚嘆他回饋鄉里的願力與服務精神。

長青消防隊小隊長張哲清則分享，隊伍肩負守護山區居民及安養中心長者安全的責任。他回憶2015年復興航空空難時，慈濟志工在寒夜送上薑茶與熱食，至今仍深感溫暖。志工致贈禮品並邀請消防弟兄參與未來活動，現場互動溫馨愉快。

長青消防隊小隊長張哲清說起2015年年初復興航空墜毀基隆河的空難事件。當時寒風刺骨的深夜搜救現場，慈濟志工始終在旁陪伴關懷，並遞上一杯杯暖心的薑茶和熱食，這是來自心靈與實質的支援。

志工團隊以實際行動表達對警消同仁的感恩，並展現社區與慈濟攜手守護平安的心意。這份溫暖不僅撫慰了寒冬，更凝聚社會力量，讓警消同仁在堅守崗位之際，感受到最真摯的支持與鼓舞。

汐止區志工準備關懷社區警消單位物資，帶著證嚴上人與精舍師父們的祝福慰問與關懷，期以愛與關懷的力量支援警消。

撰文／劉靜宜、張麗萍、吳珍香、陳美鸞；攝影／鄧建中、吳珍香、黃澤楠