汐止志工聯誼 忘齡同樂會福慧滿堂

新北市慈濟汐止聯絡處，邀請各年齡層的志工們歡聚一堂，透過輕鬆愉悅的遊戲、抽獎，所有人唱著歌、快樂地笑，是一場忘記年齡的同樂會。

「慈濟一甲子 ，愛你喔。」

一個「愛」字，相約來慈濟，把人顧好、也把心顧好。慈濟汐止聯絡處，籌辦「志工聯誼」，慈誠委員、環保志工、社區志工，一起回家來。

慈濟志工 張梅貴：「因為有的師(兄)姊，他們會覺得沒有人招呼，好像不常出來，會覺得不好意思，就覺得(氣氛)冷冷的，但是我透過這種活動，讓我們的汐止，再把二十幾年前的溫度，再找回來。」

廣告 廣告

環保志工 王麗芬：「今天我們有聽到 上人的開示(影片)，他也是鼓勵說，大家都要站出來，才會頭腦並用，不要說都待在家裡，我覺得這句話，對我來講很受用。」

網路流行歌曲，唱跳快節奏；銀髮族站上C位 帶動傳唱30多年的「人人做環保」，依然流行。介紹80歲以上的志工出列，30多位成為千歲團，到現在還在做志工。

「其實他們都有一直在傳承喔。」

什麼是年老？什麼是年輕？看看大家手舞足蹈唱著望春風的笑臉，快樂做慈濟，年齡會忘記。

更多 大愛新聞 報導：

超級業務員夫妻 菩薩道緣深不怕緣來遲

0131歷史今天 慈濟冬令救濟 贈新衣.學生制服

