汐止惡質男撞死老婦肇逃起訴 採尿驗出2毒品反應

新北市汐止一名賓姓男子（36歲）10月開車撞死一名行人老婦肇逃，隔天在基隆遭警方逮獲送辦後羈押，他尿液被驗出2種毒品反應，近日遭士林地檢署起訴。

男子撞死老婦後逃逸遭警方查獲到案。（圖／翻攝畫面）

警方調查，賓男10月18日下午4時許駕駛自小客車，行經汐止區中興路與福德一路口，撞擊路人林姓老婦（81歲），賓男肇事後不但未下車察看也沒報案，直接開車逃離現場，林婦重傷錯失救援時間，送醫搶救仍不幸死亡。

汐止警方調閱監視器畫面鎖定肇事車輛與賓男身分，發現他肇逃後棄車後被人接應跑到基隆躲藏，警方聲請拘票案發隔天晚間即在基隆順利將他逮捕到案，訊後依肇事逃逸及過失致死等罪嫌移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

賓男遭逮後警方採尿送驗，檢驗結果驗出安非他命及甲基安非他命陽性陽性反應，但無法證明吸食時間與駕駛行為是否有關聯性，因此暫未構成毒駕，另分案調查中，未來成立犯罪仍在起訴效力範圍內。

車禍撞死婦人部分全案近日偵結，檢方認為賓男無照駕駛行經行人穿越道，並因違反道交條例第86條規定須加重處罰，另被告5年內曾涉犯偽造文書罪服刑完畢，認定屬累犯範圍內，檢方審酌是否加重其刑請求法院分論併罰，並依肇事逃逸與過失致死罪起訴。

