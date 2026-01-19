汐止文化櫻花季 呈現溪澗夜櫻之美

汐止康誥坑溪櫻花廊道沿岸種植的山櫻花已綻放。（新北市景觀處提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市汐止區康誥坑溪櫻花廊道近二百株山櫻花陸續綻放，公所即日起至二月二十二日推出「文化櫻花季」，每天傍晚五時三十分至晚間十時投射藝術燈光，呈現夢幻「溪澗夜櫻」之美，歡迎民眾前往體驗日夜晚截然不同的櫻花風情。另有櫻花攝影比賽、農夫市集及食農教育體驗等活動。

景觀處表示，汐止康誥坑溪河畔步道平緩，沿岸種植約二百株山櫻花。山櫻花又稱緋寒櫻，花期約在一月下旬至二月，花色為鮮豔的桃紅色，花型呈吊鐘狀。每到櫻花季節，康誥坑溪兩側櫻花與蜿蜒溪畔交映美不勝收，加上交通的便利性，近年來已成為熱門的都會區賞櫻勝地。

公所表示，來到康誥坑溪賞櫻不妨一併至附近福興宮祈福，祈求新的一年帶來新氣象與好兆頭；親子出遊也推薦可順遊至以「天空城堡」為主題的康誥坑公園，色彩繽紛又充滿童趣的雲朵造型座椅、旋轉杯及彩虹跳樁等設施，是小朋友盡情玩耍放電的好去處。

景觀處長林俊德表示，汐止康誥坑溪為新北市熱門賞櫻景點之一，歡迎大家搭乘大眾運輸前往賞櫻。今年公所建置即時花況網站供民眾事先查看，也歡迎追蹤ＦＢ「賞花快報」粉絲專頁，與粉絲分享交流新北市各地花況。