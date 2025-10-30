汐止某國小長期霸凌案 校方：情緒障礙學童經輔導已有改善

新北市議員張錦豪30日在市政總質詢揭露汐止區某國小4年級長期霸凌案，侯友宜接下陳情書。(記者黃子暘攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市議員張錦豪30日在市政總質詢揭露汐止區某國小4年級長期霸凌案，當事人4年級男學生長期在校園施行砸東西、肢體與語言暴力行為，師生都受害，全班家長連署陳情與霸凌學童隔離，校方表示，已加強對學童的輔導作為，並增加該學童的一對一抽離式教學課程時數，確保該學童及其他學童的受教權。

張錦豪在質詢中出具疑似受害教職人員蒐證自保證據與驗傷單、23生家長連署陳情書等，請求市府具體協助，侯友宜也接下陳情書。張說，該生在原校長期疑似脫序行為，受害範圍包括其他學生、校長、主任、家長會長，經原校家長會向他陳情，與該生家長協調決議讓當事人轉學，但轉到新學校首日即有該生疑似咬傷、毆打教師狀況，一個月餘已有7位師長、20名學生受到肢體與言語暴力。

教育局表示，該學童有情緒障礙，容易發生言語及肢體攻擊他人的行為，他在第一所學校發生類似情形，家長原希望改變環境能夠好轉，但轉至第二所學校仍發生類似情形，校方除加強輔導，另申請教育局加派心理師及特教老師到校協助輔導工作，並邀集家長與專業人員共同研擬IEP(個別化輔導管教方案)」，提供正向行為支持與課程調整。

教育局表示，教育有教無類，不應放棄任何一個孩子，但也會保障每一個孩子的學習權利。

